Украина привлечет еще $500 млн от МБРР на бюджетные расходы

Кабинет Министров принял решение привлечь четвертое дополнительное финансирование в размере 500 миллионов долларов от Международного банка реконструкции и развития.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

"Кредит будет предоставлен на льготных условиях как гарантия Великобритании в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Международной ассоциацией развития (МАР) проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине", - говорится в сообщении.

Привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми, заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования, а также коммунальных услуг.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль 10 сентября сообщил, что Украина получит около 530 млн долларов от Международного банка реконструкции и развития. Средства будут направлены на заработную плату бюджетникам и социальные выплаты.