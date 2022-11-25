Україна залучить ще $500 млн від МБРР на бюджетні витрати

Кабінет міністрів прийняв рішення залучити четверте додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

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Про це повідомила пресслужба Кабміну.

"Кредит буде надано на пільгових умовах як гарантія Великобританії у рамках реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні", - йдеться у повідомленні.

Залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги сім’ям з дітьми, заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти, а також комунальних послуг.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 10 вересня повідомив, що Україна отримає близько 530 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Кошти спрямують на заробітню плату бюджетникам та соціальні виплати.