Пересмотреть все доступные финансовые источники: Гетманцев призвал считать каждую копейку

Украина находится в периоде высокой турбулентности с марта 2022 года. Дальнейшая финансовая поддержка западными партнерами не гарантирована из-за неопределенности в международной политике, поэтому следует экономить каждую копейку государственного бюджета.

Об этом заявил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, последние события в международной политике и неприятные дискуссии о дальнейшей поддержке Украины оказывают непосредственное влияние на вопросы финансирования нашей страны.

Как пояснил Гетманцев, несмотря на относительную обеспеченность финансами в текущем году, растет неопределенность дальнейшего финансирования.

"Мы бесспорно благодарны за любую помощь, мы рассчитываем на такую помощь во время переговоров о вступлении в ЕС и послевоенном восстановлении, но верным будет и то, что должны сейчас критически пересмотреть и консолидировать все доступные внутренние финансовые источники и ресурсы", — подчеркнул нардеп.

Что это значит в финансовой политике?

Как отметил Гетманцев, Украина теперь должна считать каждую копейку.

По мнению нардепа, власти должны наконец жестко прекратить тень и коррупцию, вычистить воров из госучреждений, начать оценивать работу фискалов и правоохранителей по факту уничтожения тени, по результату в цифрах поступлений, а не по количеству возбужденных уголовных дел.

"Только от работы налоговой мы имеем в 2025 году не напрягаясь получить плюс 4 млрд долл. от детенизации, а если напрячься — гораздо больше", — убежден Гетманцев.

Также он предлагает ввести военную цензуру расходов.

"Мы не можем допустить бессмысленного расходования средств на эксперименты отдельных министров вроде провального кэшбека, который дал "прирост" ВВП меньше статистической погрешности. Мы должны растянуть гарантированное льготное финансирование в 50 млрд долл. от замороженных активов РФ не на год, а это сейчас — на три года. Тотальна".

Зато он призвал украинцев прекратить толерантность уклонения от налогообложения и бессмысленные дискуссии вроде убийства бизнеса от повышения налогов.

"Тот, кто ворует налоги в любой форме — враг. Такой же, как и вор во власти. Оценка должна быть однозначной от всех, кто считает себя украинцами. В марте 2022-го мы все это понимали одинаково. Сегодня ситуация не менее сложная и опасная", — констатировал Гетманцев.

Отметим, что по состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины составляли 43 млрд долларов США. В январе они уменьшились на 784,5 млн долларов, однако остаются на высоком уровне, близком к рекордному показателю.

На валютные счета правительства Украины в НБУ в январе поступило 3 млрд. евро от Европейского Союза. В то же время государство произвело выплаты на обслуживание и погашение внешнего долга на общую сумму 535,8 млн. долларов США.