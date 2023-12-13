Дерегуляція бізнесу: В Україні запустили сайт про реформу та хочуть скасувати 74% санітарних норм

В Україні запрацював сайт, на якому відображатиметься повна інформацію про перебіг, досягнення та цілі реформи дерегуляції. Також, як повідомляють в Міністерстві економіки сайт deregulation.me.gov.ua містить форму зворотнього зв’язку для підприємців, за якою вони можуть лишити відгук про ухвалені зміни та запропонувати нові.

"Міжвідомча робоча група переглянула вже більше 1 тисячі регуляторних інструментів для бізнесу. І рушієм продовження реформи мають бути саме ідеї та озвучені вголос потреби бізнесу. Новий сайт дерегуляції має покращити взаємодію влади та підприємців", — зазначив заступник міністра Олексій Соболев.

Новий інтернет-ресурс містить, зокрема, інформацію про розроблені в рамках дерегуляції законопроєкти, постанови Кабінету міністрів та накази профільних міністерств із вказанням статусу в процесі ухвалення та посиланнями на самі документи.

Чому хочуть скасувати санітарні норми

Крім того, в Мінекономіки повідмили, що ініціюють у рамках реформи скасування 74% від усіх державних санітарних правил і норм. Таку пропозицію представники відомства обговорили з громадськістю, підприємцями та іншими державними органами влади 12 грудня.

"Коли ми (в рамках засідань МРГ) переглядали регулювання в сфері охорони здоров'я, виявилось, що велика частина регулювання пов'язана з державними санітарними правилами та нормами. І подекуди санпіни застарілі, а ринок і технології значно просунулись. І таким чином підприємці ведуть бізнес не оптимальним шляхом. Тому ми маємо переглянути цю частину регулювання", – вказав Соболев.

За словами керівниці сектору регулювання Офісу ефективного регулювання Ганни Башняк, під час інвентаризації та перегляду було виявлено 298 чинних інструментів державного регулювання, які містяться в державних санітарних нормах та правилах.

"Це вкрай високий показник, адже складає третину від загальної кількості інструментів державного регулювання, що виявлених протягом року роботи МРГ. За результатами перегляду запропоновано скасувати 222 інструменти, а це – 74% від загальної кількості", - повідомила вона.

Причинами названо, зокрема, неактуальність та застарілість цих норм, а також дублювання з іншими інструментами держрегулювання. Решту інструментів рекомендовано оптимізувати та привести у відповідність до чинного законодавства.

Зазначається також, що під час заходу спікери відповіли на питання громадськості та підприємців щодо перегляду санітарних правил і норм, зафіксувавши пропозиції щодо їх вдосконалення.

Нагадаємо, що створена у січні міжвідомча робоча група з дерегуляції наразі провела вже 18 засідань, переглянувши 1025 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 235 рекомендовано скасувати, 537 – спростити. Станом на 12 грудня було скасовано вже 100 інструментів.

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