Дерегуляция бизнеса: В Украине запустили сайт о реформе и хотят отменить 74% санитарных норм

В Украине заработал сайт, на котором будет отображаться полная информация о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции. Также, как сообщают в Министерстве экономики, сайт deregulation.me.gov.ua содержит форму обратной связи для предпринимателей, в которой они могут оставить отзыв о принятых изменениях и предложить новые.

"Межведомственная рабочая группа пересмотрела уже более 1 тысячи регуляторных инструментов для бизнеса. И двигателем продолжения реформы должны быть именно идеи и вслух озвученные потребности бизнеса. Новый сайт дерегуляции должен улучшить взаимодействие власти и предпринимателей", — отметил замминистра Алексей Соболев.

Новый интернет-ресурс содержит, в частности, информацию о разработанных в рамках дерегуляции законопроектах, постановлениях Кабинета министров и приказах профильных министерств с указанием статуса в процессе принятия и ссылками на сами документы.

Почему хотят отменить санитарные нормы

Кроме того, в Минэкономики сообщили, что инициируют в рамках реформы отмену 74% всех государственных санитарных правил и норм. Такое предложение представители ведомства обсудили с общественностью, предпринимателями и другими государственными органами 12 декабря.

"Когда мы (в рамках заседаний МРГ) пересматривали регулирование в сфере здравоохранения, оказалось, что большая часть регулирования связана с государственными санитарными правилами и нормами. И кое-где санпины устарели, а рынок и технологии значительно продвинулись. И таким образом предприниматели ведут бизнес не оптимальным путем. Поэтому мы должны пересмотреть эту часть регулирования", – указал Соболев.

По словам руководительницы сектора регулирования Офиса эффективного регулирования Анны Башняк, в ходе инвентаризации и пересмотра было выявлено 298 действующих инструментов государственного регулирования, содержащихся в государственных санитарных нормах и правилах.

"Это очень высокий показатель, поскольку составляет треть от общего количества инструментов государственного регулирования, выявленных в течение года работы МРГ. По результатам пересмотра предложено отменить 222 инструмента, а это – 74% от общего количества", - сообщила она.

Причинами названы, в частности, неактуальность и устаревание этих норм, а также дублирование с другими инструментами госрегулирования. Остальные инструменты рекомендуется оптимизировать и привести в соответствие с действующим законодательством.

Отмечается также, что в ходе мероприятия спикеры ответили на вопросы общественности и предпринимателей о пересмотре санитарных правил и норм, зафиксировав предложения по их усовершенствованию.

Напомним, что созданная в январе межведомственная рабочая группа по дерегуляции провела уже 18 заседаний, просмотрев 1025 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 235 рекомендовано отменить, 537 – упростить. По состоянию на 12 декабря было отменено уже 100 инструментов.

Источник фото: ua.depositphotos.com