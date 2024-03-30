Кабмін відмінив застарілі вимоги до бізнесу стосовно печаток і штампів

Кабінет міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов. Зокрема, з низки постанов були виключені вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

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Про це повідомили у Мінекономіки.

Зазначається, що деякі з цих постанов були ухвалені ще в часи УРСР. Рішення на виконання Плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні Уряд ухвалив на засіданні 29 березня 2024 року.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, уряд планомірно скасовує неактуальні норми, які лиш ускладнюють роботу бізнесу.

Він навів приклад, що за законом використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися.

"Сьогоднішнім рішенням Кабінет міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність", – розповів заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Також у Мінекономіки нагадали, що раніше в рамках реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 – скасувати.

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