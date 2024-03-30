ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категорія
Економіка
Дата публікації

Кабмін відмінив застарілі вимоги до бізнесу стосовно печаток і штампів

Кабмін відмінив застарілі вимоги до бізнесу стосовно печаток і штампів
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов. Зокрема, з низки постанов були виключені вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit.
10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни.
Забронювати участь

Про це повідомили у Мінекономіки.

Зазначається, що деякі з цих постанов були ухвалені ще в часи УРСР. Рішення на виконання Плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні Уряд ухвалив на засіданні 29 березня 2024 року.

За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, уряд планомірно скасовує неактуальні норми, які лиш ускладнюють роботу бізнесу.

Він навів приклад, що за законом використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися.

"Сьогоднішнім рішенням Кабінет міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність", – розповів заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Також у Мінекономіки нагадали, що раніше в рамках реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 – скасувати.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесніченко