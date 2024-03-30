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Кабмін відмінив застарілі вимоги до бізнесу стосовно печаток і штампів
Кабінет міністрів України вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов. Зокрема, з низки постанов були виключені вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.
Про це повідомили у Мінекономіки.
Зазначається, що деякі з цих постанов були ухвалені ще в часи УРСР. Рішення на виконання Плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні Уряд ухвалив на засіданні 29 березня 2024 року.
За словами заступника міністра економіки Олексія Соболева, уряд планомірно скасовує неактуальні норми, які лиш ускладнюють роботу бізнесу.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Він навів приклад, що за законом використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися.
"Сьогоднішнім рішенням Кабінет міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону. А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність", – розповів заступник міністра економіки України Олексій Соболев.
Також у Мінекономіки нагадали, що раніше в рамках реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1300 регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 – скасувати.
Фото: ua.depositphotos.com