Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов

Кабинет министров Украины внес изменения в более полусотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.

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Об этом сообщили в Минэкономики.

Отмечается, что некоторые из этих постановлений были приняты еще во времена УССР. Решение о выполнении Плана действий по улучшению условий ведения бизнеса в Украине Правительство приняло на заседании 29 марта 2024 года.

По словам заместителя министра экономики Алексея Соболева, правительство планомерно отменяет неактуальные нормы, лишь усложняющие работу бизнеса.

Он привел пример, что по закону использование печатей стало добровольным еще десять лет назад. Однако в подзаконных актах соответствующие требования оставались.

"Сегодняшним решением Кабинет министров Украины привел правительственные акты в соответствие с законом. А также отменил фактически бездействующие, устаревшие решения, некоторые из которых были приняты еще при СССР и, очевидно, давно утратили актуальность", - рассказал заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.

Также в Минэкономики напомнили, что ранее в рамках реформы дерегуляции Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 – отменить.

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