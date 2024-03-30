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Кабмин отменил устаревшие требования к бизнесу в отношении печатей и штампов
Кабинет министров Украины внес изменения в более полусотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.
Об этом сообщили в Минэкономики.
Отмечается, что некоторые из этих постановлений были приняты еще во времена УССР. Решение о выполнении Плана действий по улучшению условий ведения бизнеса в Украине Правительство приняло на заседании 29 марта 2024 года.
По словам заместителя министра экономики Алексея Соболева, правительство планомерно отменяет неактуальные нормы, лишь усложняющие работу бизнеса.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Он привел пример, что по закону использование печатей стало добровольным еще десять лет назад. Однако в подзаконных актах соответствующие требования оставались.
"Сегодняшним решением Кабинет министров Украины привел правительственные акты в соответствие с законом. А также отменил фактически бездействующие, устаревшие решения, некоторые из которых были приняты еще при СССР и, очевидно, давно утратили актуальность", - рассказал заместитель министра экономики Украины Алексей Соболев.
Также в Минэкономики напомнили, что ранее в рамках реформы дерегуляции Межведомственная рабочая группа по ускоренному пересмотру инструментов государственного регулирования хозяйственной деятельности пересмотрела более 1300 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 584 рекомендовано упростить, 456 – отменить.
Фото: ua.depositphotos.com