Гетманцев обвинил Минэкономики в провале дерегуляции

Министерство экономики Украины три года назад предложило идею масштабной дерегуляции, но не справилось с ее воплощением.

Об этом заявил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Несмотря на очевидность проблемы (и пути ее решения), с ней команда министерства не справилась", — констатировал Гетманцев.

Он напомнил, что в 2023 году рабочая группа по дерегуляции в течение 11 месяцев предложила изменения по 1,3 тыс. регуляторных инструментов – 456 из них отменить, еще 584 оптимизировать (итого – 1040).

Но, по мнению нардепа, процесс принятия решений в рамках дерегуляции оказался слишком затянутым, а его результат ограниченным.

"Далее – 8 месяцев размышлений и работы по оформлению предложений в План дерегуляции (может думать и дольше, но на беду – это был индикатор Плана для Ukraine Facility на ІІІ квартал 2024 года) – и он был принят в начале сентября 2024 года. Весь План – 99 мероприятий", – отметил нардеп.

Что было упрощено

Среди самых "ярких" регуляторных актов, которые все же были отменены, Гетманцев выделяет следующие:

Разрешение на установку временных нетеплоемких печей в кинотеатрах;

Разрешение на размещение в помещениях для содержания животных и птицы электроводонагревателей;

Разрешение на применение для пульверизаторного окрашивания эмали и красок, содержащих в себе соединения из свинца;

- согласование инструкции о порядке уборки пыли в производственных помещениях с рабочих мест, проходов и лестниц;

- согласование графика анализа воздуха на рабочих местах;

- согласование устава частного центра туризма учащейся молодежи, частного центра/дома/клуба эколого-натуралистического творчества учащейся молодежи, станции юных натуралистов;

- вывод о возможном влиянии строительства и осуществления хозяйственной деятельности на состояние народных художественных промыслов;

️ дубликат удостоверения охотника;

дубликат ежегодной контрольной карты учета добытой дичи и т.д.

"Вот что, оказывается, системно мешало улучшению инвестиционного климата в государстве. Кратко оценивая дерегуляционную реформу – "гора родила мышь", – констатировал Гетманцев.

Отметим, что министром экономики Украины с ноября 2021 года является Юлия Свириденко, она же занимает должность первого вице-премьера.

Дерегуляция в Украине

Заметим, что в Украине продолжается реформа дерегуляции работы предпринимателей. Чтобы упростить условия ведения бизнеса, В январе 2023 года правительство создало Межведомственную рабочую группу по дерегуляции, которая уже просмотрела 1323 регуляторных инструментов для бизнеса. Из них 456 рекомендовано отменить, 584 – упростить.

В марте 2024 года Кабинет Министров Украины внес изменения в более чем полсотни устаревших актов и признал утратившими силу 15 постановлений. В частности, из ряда постановлений были исключены требования ставить печати на документах, которые предприниматели представляют в органы госвласти, если такое требование не установлено законами.

В Украине заработал сайт, на котором будет отображаться полная информация о ходе, достижениях и целях реформы дерегуляции. Сайт deregulation.me.gov.ua содержит форму обратной связи для предпринимателей, по которой они могут оставить отзыв о принятых изменениях и предложить новые.