Рекордный кэшбэк: украинцам насчитают 443 млн грн за март

Украинцы получат рекордный "Национальный кэшбэк" за март — 443 миллиона гривен будет выплачено 3,4 миллиона человек. В настоящее время продолжается завершающий этап обработки данных.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Обработка транзакций и модернизация программы

Для начисления кэшбека система обрабатывает миллионы транзакций, что представляет собой сложный технологический процесс. На этот раз он требует больше времени, чем обычно. Поскольку эти средства важны для многих, процесс завершается как можно быстрее, отмечают в пресс-службе.

Точная дата зачисления будет обнародована на официальном сайте программы.

О программе

В программе "Национальный кэшбэк" принимают участие крупнейшие национальные торговые сети, аптеки, автозаправочные станции, а также многочисленные региональные сети и отдельные магазины. Кэшбэк доступен на 365 тысяч товаров отечественного производства от более чем 1700 производителей.

Кэшбэк в размере 10% предоставляется за покупку товаров украинского производства, которые их производители предоставили для участия в программе, и приобретенных в торговых точках, приобщенных к программе.

В программе может принять участие каждый украинец старше 18 лет. Максимальная сумма кэшбэка в месяц – 3000 гривен.

Торговые сети обозначают товары с кэшбеком специальными пометками на полках и ценниках для удобства покупателей, а также размещают наклейки на входах в магазины, информируя, что здесь действует программа "Национальный кэшбэк".

Для проверки наличия кэшбэка на конкретный товар можно воспользоваться сканером штрихкодов в приложении "Дія".

Напомним, впервые за время реализации программы "Национальный кэшбэк" ее динамика в январе стала отрицательной. По итогам первого месяца 2025 украинцы накопили 414 миллионов гривен кэшбека за покупку товаров отечественного производства.