Рекордний кешбек: українцям нарахують 443 млн грн за березень

Українці отримають рекордний “Національний кешбек” за березень – 443 мільйони гривень буде виплачено 3,4 мільйона людей. Наразі триває завершальний етап обробки даних.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Обробка транзакцій і модернізація програми

Для нарахування кешбеку система обробляє мільйони транзакцій, що є складним технологічним процесом. Цього разу він потребує більше часу, ніж зазвичай. Оскільки ці кошти є важливими для багатьох, процес завершується якнайшвидше, наголошують в пресслужбі.

Точна дата зарахування буде оприлюднена на офіційному сайті програми.

Про програму

У програмі “Національний кешбек” беруть участь найбільші національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також численні регіональні мережі та окремі магазини. Кешбек доступний на 365 тисяч товарів вітчизняного виробництва від понад 1700 виробників.

Кешбек у розмірі 10% надається за покупку товарів українського виробництва, які їхні виробники подали для участі в програмі, та придбаних у торгових точках, що долучені до програми.

В програмі може взяти участь кожен українець старше 18 років. Максимальна сума кешбеку на місяць — 3000 гривень.

Торговельні мережі позначають товари з кешбеком спеціальними позначками на полицях та цінниках для зручності покупців, а також розміщують наліпки на входах до магазинів, інформуючи, що тут діє програма "Національний кешбек".

Для перевірки наявності кешбеку на конкретний товар можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку "Дія".

Нагадаємо, вперше за час реалізації програми "Національний кешбек" її динаміка у січні стала від’ємною. За підсумками першого місяця 2025 року українці накопичили 414 мільйонів гривень кешбеку за купівлю товарів вітчизняного виробництва.