Рекордний кешбек: за березень українцям виплачено 443 млн грн

У березні 2025 року понад 3,4 мільйона українців отримали загалом 443 мільйони гривень кешбеку за покупки товарів українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Це найбільша сума відшкодування за місяць від початку дії програми Національного кешбеку, яка стартувала у вересні 2024 року.

Загалом у межах програми держава вже повернула громадянам майже 2 мільярди гривень. За кожну покупку українських товарів споживачі отримують 10% кешбеку, стимулюючи тим самим підтримку національного виробника та внутрішньої економіки.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю книжок чи ліків, благодійність або донати на потреби Збройних сил України. Отриманий кешбек буде доступний для використання до кінця 2025 року.

Зауважимо, що ще в кінці квітня було відомо, що українцям за березень нарахують рекордні 443 млн грн. Тоді в Мінекономіки заявили, що для нарахування кешбеку система обробляє мільйони транзакцій, що є складним технологічним процесом, який цього разу потребує більше часу, ніж зазвичай. Оскільки ці кошти є важливими для багатьох, процес завершується якнайшвидше, наголошують в пресслужбі.