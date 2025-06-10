Попит у десятки разів перевищує пропозицію: Гетманцев пропонує розширити програму "єОселя"

Державна програма іпотечного кредитування "єОселя", яка надає українцям можливість придбати житло на пільгових умовах, є ефективною, однак попит на неї значно перевищує пропозицію

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Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев за результатами засідання, на якому заслухали проблемні питання кредитування.

Необхідність змін у програмі

""єОселя" є успішною, однак украй недофінансованою програмою, попит на яку в десятки разів перевищує пропозицію", - зауважив нардеп.

На його думку, необхідно збільшити фінансування програми через ліквідацію неефективних, на його думку, програм на кшталт "Національного кешбека".

Також депутат виступив за вдосконалення дизайну "єОселі" шляхом усунення дискримінаційної норми про підвищену ставку для військових, звільнених у запас, а також розширення участі на мобілізованих громадян.

Гетманцев також акцентував на важливості відновлення іпотечного та корпоративного кредитування, зазначивши, що попри певний прогрес ринок досі не насичений доступними грошима.

Що відомо про програму "єОселя"?

Програма пільгової іпотеки "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні". Вона стартувала в жовтні 2022 року.

Раніше в Національному банку України закликали змінити програму "єОселя", щоб вона стала меншим тягарем для бюджету і охопила більше людей. Одним із нововведень "єОселі" заступниця голови НБУ Катерина Рожкова пропонувала запровадити зростаючі ставки для соціальної іпотеки.

Сьогодні під ставку 3% беруть іпотеку більшість позичальників - близько 60%, серед яких найбільше соціальних категорій - військові, лікарі, учителі. Решта учасників (40%) долучаються до програми заставкою 7%.

Окрім того, що "єОселя" повноцінно охопила первинний ринок житла, завдяки програмі позичальники можуть купувати нерухомість вже на етапі її зведення.

Загалом з моменту запуску урядової програми "єОселя" вже 17 064 українські родини отримали кредити на житло на загальну суму понад 28,1 млрд грн.