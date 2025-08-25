Каждый четвертый кредит по “єОселе” дается на строящееся жилье.

За прошлую неделю по программе “єОселя” выдали 162 кредита на общую сумму 294 миллиона гривен. Из них 116 ссуд взяли на приобретение жилья на первичном рынке, и 41 из этих объектов еще строится.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Большинство ссуд получили льготные категории граждан под 3% годовых:

55 военнослужащих и представителей сектора безопасности;

военнослужащих и представителей сектора безопасности; 9 медицинских работников;

медицинских работников; 6 педагогов;

педагогов; 1 ученый.

Кредиты под 7% получили:

64 украинца, которые не имели собственного жилья;

украинца, которые не имели собственного жилья; 20 внутриперемещенных лиц;

внутриперемещенных лиц; 7 ветеранов.

Больше кредитов предоставили в Киевской области (53), городе Киеве (37), Ивано-Франковской (14) и Львовской (11) областях.

По типу недвижимости: 116 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 41 – объект на стадии строительства. Еще 46 кредитов выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

С начала 2025 года программой “єОселя” воспользовались более 4,3 тысячи украинцев. Общая сумма выданных льготных кредитов на жилье достигла 7,9 млрд грн.

Всего с момента старта программы в октябре 2022 года уже оформлено 19 002 кредита более чем на 3 1,7 миллиарда гривен.

Ранее Delo.ua писало о новой стратегии развития "єОселі", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и усиление требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.