"єОселя": с начала года украинцы получили 7,3 млрд гривен льготных кредитов на жилье

С начала 2025 года уже четыре тысячи украинцев воспользовались программой "єОселя". Общая сумма предоставленных льготных кредитов на жилье составила 7,3 млрд грн. За прошедшую неделю было выдано 146 кредитов на сумму 277 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

За указанный период кредиты под 3% получили:

55 военнослужащих и представителей сектора безопасности;

9 медиков;

3 педагога;

5 ученых

Кредиты под 7% получили:

60 украинцев без собственного жилья;

11 человек со статусом ВПЛ;

3 ветерана

Больше всего кредитов было выдано в:

Киевской области - 46;

городе Киеве - 19,

Львовской области - 13;

Ивано-Франковской области -13.

По типу недвижимости: 91 украинец получил кредит на жилье первой продажи, из которых 20 – объекты на стадии строительства. Еще 55 кредитов выдано на покупку жилья на вторичном рынке.

С начала программы в октябре 2022 года было выдано 18 840 кредитов на сумму более 31,4 млрд грн.

Напомним, популярная ипотека "єОселя" нуждается в изменениях, учитывая, что спрос на доступные кредиты в десятки раз превышает предложение. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил о региональном дисбалансе при выдаче ипотечных кредитов по этой программе .