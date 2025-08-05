Одна "єОселя" не решает жилищную проблему: таких программ должно стать больше — Шуляк

Популярная государственная ипотечная программа "єОселя" все еще недоступна для большинства граждан, которые планируют покупать жилье, считают в Верховной Раде.

Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк призвала реформировать ипотечную программу "єОселя", сообщает Delo.ua.

По ее словам, расширение условий программы не позволяет программе масштабно решать жилищную проблему.

"Чтобы жилье стало доступным для большинства, необходимо провести реформу, частью которой будет увеличение количества государственных ипотечных программ. Ее старт уже заложен в новом законопроекте, который готовят ко второму чтению", – пояснила депутат.

С одной стороны условия программы улучшились: уменьшился стандартный первый взнос для дома - с 20% до 10% от стоимости жилья для заемщиков в возрасте до 25 лет, использование сертификата "єВідновлення" как первый взнос, возможность покупать жилье, построенное до 10 лет вместо трех, как это было раньше.

Однако этих изменений недостаточно: программа все еще недоступна большинству граждан, планирующих покупать жилье. В частности, программа не дает реальной возможности участия для переселенцев. Ведь 20% первого взноса и ставка 7% им не по силам, отмечает Шуляк.

По ее убеждению, условия программы будут становиться более доступными, если государственных ипотечных программ станет больше, поскольку сейчас она одна.

Парламентария пояснила, что увеличение финансово-кредитных механизмов, с помощью которых украинцы смогут покупать жилье, предусмотрена в новом жилищном законодательстве.

«Первый шаг уже сделан: недавно парламент принял в первом чтении законопроект №12377, дающий старт жилищной реформе», – сообщила Елена Шуляк.

Ранее Delo.ua писало о новую стратегию развития "єОселі", где предполагаются масштабные изменения. Среди ключевых новаций – уменьшение стоимости субсидии и усиление требований к наличию жилья. Также планируется снизить первый взнос для претендентов и ограничить максимальную площадь жилья в кредит.

В то же время стало известно, что "єОселя" обвалилась на вторичном рынке жилья и это повлияло на выдачу кредитов.

Также сообщалось о том, что в региональном разрезе от выдачи ипотечных кредитов больше всего выигрывает только один регион.