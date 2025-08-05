Одна "єОселя" не може вирішити житлову проблему: таких програм має стати більше - Шуляк

Популярна державна іпотечна програма “єОселя” все ще недоступна для більшості громадян, які планують купувати житло, вважають у Верховній Раді.

Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк закликала реформувати іпотечну програму "єОселя", повідомляє Delo.ua.

За її словами, розширення умов програми не дають змоги програмі масштабно вирішувати житлову проблему.

"Щоб житло стало доступним для більшості, потрібна реформа, частиною якої буде збільшення кількості державних іпотечних програм. Її старт уже закладено в новому законопроєкті, який готують до другого читання", - пояснила депутатка.

З одного боку умови програми покращились: зменшився стандартний перший внесок для єОселі - з 20% до 10% від вартості житла для позичальників віком до 25 років, використання сертифікату "єВідновлення" як перший внесок, можливість купувати житло, збудоване до 10 років замість трьох, як це було раніше.

Однак цих змін недостатньо: програма все ще недоступна для більшості громадян, які планують купувати житло. Зокрема програма не дає реальної можливості участі для переселенців. Адже 20% першого внеску і ставка 7% їм не під силу, наголошує Шуляк.

На її переконання, умови програми ставатимуть доступнішими, якщо державних іпотечних програм стане більше, оскільки нині вона одна.

Парламентарка пояснила, що збільшення фінансово-кредитних механізмів, за допомогою яких українці зможуть купувати житло, передбачена у новому житлову законодавстві. Його мета – запровадити низку механізмів, які допоможуть українцям, які потребують поліпшення своїх житлових умов, вирішити це питання.

«Перший крок уже зроблено: нещодавно парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт №12377, що дає старт житловій реформі», – повідомила Олена Шуляк.

Раніше Delo.ua писало про нову стратегію розвитку "єОселі", де передбачаються масштабні зміни. Серед ключових новацій - зменшення вартості субсидії і посилення вимог до наявності житла. Також планується зменшити перший внесок для претендентів та обмежити максимальну площу житла у кредит.

Водночас стало відомо, що іпотека "єОселя" обвалилась на вторинному ринку житла і це вплинуло на видачу кредитів.

Також повідомлялось про те, що у регіональному розрізі від видачі іпотечних кредитів найбільше виграє лише один регіон.