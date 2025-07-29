Іпотека "єОселя" обвалилась на вторинному ринку житла: як це впливає на видачу кредитів

У першому півріччі 2025 року було видано на 2,5 млрд кредитів єОселі менше, ніж торік.

Головна тенденція щодо іпотеки в 2025 році — різке скорочення кредитів "єОселі" на вторинному ринку житла. Це вплинуло на загальні показники виданих кредиів. Про це пише Delo.ua з посиланням на першу заступницю голови правління банку "Глобус" Олену Дмітрієву.

За словами банкірки, "єОселя" залишається ключовою іпотечною програмою (95% ринку), проте у 1 півріччі 2025-го її обсяги значно зменшились. Якщо у 2024-му було видано на 8 млрд гривень іпотечних кредитів за "єОселею" за перші пів року, то цьогоріч цей показник склав 5,5 млрд гривень. За словами банкірки, суттєве падіння пов'язане з фактичним виходом програми із вторинного ринку.

На вторинному ринку іпотека обвалилась на 64%. Інфографіка: банк Глобус

"Іпотека на вторинному ринку житла демонструє колосальне просідання - на 64% (або мінус 1600 кредитів) - це практично обвал. Зрозуміло, чому це сталось.Тому що програма "єОселя" змінила свої параметри: на вторинці тепер можна придбати лише об'єкти, які були введені в експлуатацію не більше, ніж три роки тому", - наголосила Дмітрієва підчас Business Club КБУ.

За її словами, у 2025 році натомість зростає кількість іпотеки під заставу майнових прав - на 82%, показники видачі іпотеки під готове житло від забудовників не змінились.

"За місяць банки надають 79 кредитів під заставу майнових прав і 160 кредитів під готове житло від забудовника. Усього 250 кредитів готового житла - це дуже мало", - пояснила представниця банку "Глобус".

Кредитування "єОселі" різко зменшилось. Інфографіка: банк"Глобус"

Нові іпотечні кредити в Україні наразі видають лише 11 із 60 банків — серед них 4 державні та 7 банків з приватним капіталом. При цьому понад 88% усіх нових кредитів припадає на п'ять банків. Крім того, лише шість банків надають іпотеку під заставу майнових прав.

"На жаль, іноземні банківські групи в іпотечному кредитуванні участі взагалі не беруть і навіть не розглядають у подальшому", - розповіла експертка.

Загалом, за словами банкірки, навіть "єОселя" майже не впливає на ринок нерухомості країни. Більше того, обсяги іпотечного кредитування досі не повернулися до довоєнного рівня: у 2024 році було видано 82% від кількості кредитів, виданих у 2021 році.

Станом на 1 травня 2025 року банківська система має 35 млрд грн іпотечних кредитів - це 3% від загального кредитного портфелю українських банків. При цьому іпотеку виплачують лише 0,4% домогосподарств (36 тисяч сімей).

Раніше Delo.ua писало про нову стратегію розвитку "єОселі", де передбачаються масштабні зміни. Серед ключових новацій - зменшення вартості субсидії і посилення вимог до наявності житла. Також планується зменшити перший внесок для претендентів та обмежити максимальну площу житла у кредит.