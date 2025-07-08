Вторинний ринок житла: чому росте попит

Вартість вторинного житла за останній місяць у багатьох регіонах змінилася.

На відміну від первинного ринку, який втрачає попит, вторинний ринок в Україні демонструє активність майже у всіх регіонах, повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження маркетплейсу DIM.RIA.

Найбільше зростання кількості оголошень про продаж вторинного житла у червні спостерігалось у Сумській та Чернігівській областях, а також у Києві. У західних регіонах країни впродовж місяця зафіксовано падіння пропозиції.

Суттєвий спалах попиту на вторинну нерухомість зафіксовано у Тернопільській (+35%), Сумській (+28%) та Івано-Франківській (+13%) областях. Співвідношення кількості оголошень про купівлю та кількості відгуків на них у червні в Києві склало 1:2, такий же показник фіксується на Одещині. У Тернопільській області він становить 1:18, Вінницькій — 1:17, Чернівецькій — 1:15.

За словами експертів, українці продовжують шукати для купівлі готове для заселення житло, тому інтерес до вторинного ринку значно переважає.

Ціни на квартири на вторинному ринку у липні 2025

За даними маркетплейсу, впродовж червня вартість вторинного житла продовжує зростати майже по всій України. Херсонська область демонструє найшвидше зростання цін — +8 %, хоча залишається найдешевшою.

У Херсоні однокімнатна квартира в 4 рази дешевша, ніж в Києві. Інфографіка: DIM.RIA

Найдорожче житло — у столиці. Медіанна вартість однокімнатного житла на вторинці - понад $93 тис. Майже в чотири рази дешевша середня вартість однокімнатної в Херсоні - $20 тисяч.

Вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $93,3 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (понад $140 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($50 тис.).

У Деснянському районі Києва можна купити житло за $50 тисяч. Інфографіка: DIM.RIA

Раніше Delo.ua писало про те, що понад 60% українців розмірковують над купівлею житла.