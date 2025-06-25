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Понад 60% українців розмірковують над купівлею житла

новобудови,первинний ринок житла
Половина українців віддає перевагу житловому фонду, зданому до 2011 року. Фото: Arkhimatika

Лише третина українців не планують у найближчому майбутньому змінювати житлові умови.

62% українців планують або розглядають купівлю нерухомості у перспективі найближчих п'яти років, зокрема, 21% точно має такі плани. Не планують купівлю 32%, ще 6% схиляються до оренди. Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на дослідження Olx Нерухомість.

Фото 2 — Понад 60% українців розмірковують над купівлею житла
  Інфографіка: Olx Нерухомість

Яке житло готові купувати українці

Понад половина респондентів розглядають як новобудови, так і вторинний ринок нерухомості (61%), 24% орієнтуються лише на вторинку, а 14% розглядають виключно нове житло. 

Фото 3 — Понад 60% українців розмірковують над купівлею житла
  Інфографіка: Olx Нерухомість

Найпопулярніші типи житла, які розглядають для купівлі українці, це:

Чи впливають російські атаки на плани купувати житло

Найважливішими факторами під час ухвалення рішення про купівлю житла українці називають стабільність доходів та економічні прогнози (49%), ситуацію на фронті й безпекові ризики (45%) та рівень цін на ринку нерухомості (42%).

Половина респондентів (50%) зазначають, що частота атак РФ суттєво впливає на їхні плани щодо придбання нерухомості. Ще 31% відчувають частковий вплив, і лише 19% заявили, що це не впливає на їхні рішення. 

Найменше впливають на купівлю такі фактори, як міжнародна допомога Україні (9%) та інші чинники (7%). 

За якими цінами українці готові купувати житло

Бюджет житла, на який розраховують українці при купівлі житла, передбачає ціни нижче середнього рівня.

44% опитаних планують купити квартиру за ціною до $30 000, ще 35% — у межах $30 000–60 000, 17% —  від $60 000 до $150 000.

Фото 4 — Понад 60% українців розмірковують над купівлею житла
  Інфографіка: Olx Нерухомість

На суми понад $150 000 орієнтуються лише 4% опитаних, наголошується в дослідженні.

Раніше Delo.ua писало про те, що середня площа квартир у Києві поступово зменшується.

Автор:
Леся Соловчук