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Более 60% украинцев подумывают над покупкой жилья

новостройки, первичный рынок жилья
Половина украинцев предпочитает жилищный фонд, сданный до 2011 года. Фото: Arkhimatika

Только треть украинцев не планируют в ближайшем будущем изменять жилищные условия.

62% украинцев планируют или рассматривают покупку недвижимости в перспективе ближайшие пять лет, в частности, 21% точно имеет такие планы. Не планируют покупку 32%, еще 6% склоняются к аренде. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование Olx Недвижимость.

Фото 2 — Более 60% украинцев подумывают над покупкой жилья
Инфографика: Olx Недвижимость

Какое жилье готовы покупать украинцы

Более половины респондентов рассматривают как новостройки, так и вторичный рынок недвижимости (61%), 24% ориентируются только на вторую, а 14% рассматривают исключительно новое жилье.

Фото 3 — Более 60% украинцев подумывают над покупкой жилья
Инфографика: Olx Недвижимость

Самые популярные типы жилья, которые рассматривают для покупки украинцы, это:

  • квартира – 61%,
  • частный дом – 48%,
  • коттеджи или таунхаусы (13%).

Влияют ли российские атаки на планы покупать жилье

Важнейшими факторами при принятии решения о покупке жилья украинцы называют стабильность доходов и экономические прогнозы (49%), ситуацию на фронте и риски безопасности (45%) и уровень цен на рынке недвижимости (42%).

Половина респондентов (50%) отмечают, что частота атак РФ оказывает существенное влияние на их планы по приобретению недвижимости. Еще 31% испытывают частичное влияние, и только 19% заявили, что это не влияет на их решения.

Меньше всего влияют на покупку такие факторы, как международная помощь Украине (9%) и другие факторы (7%).

По каким ценам украинцы готовы покупать жилье

Бюджет жилья, на который рассчитывают украинцы при покупке жилья, подразумевает цены ниже среднего уровня.

44% опрошенных планируют купить квартиру по цене до $30 000, еще 35% — в пределах $30 000-60 000, 17% — от $60 000 до $150 000.

Фото 4 — Более 60% украинцев подумывают над покупкой жилья
Инфографика: Olx Недвижимость

На суммы свыше $150 000 ориентируются только 4% опрошенных, отмечается в исследовании.

Ранее Delo.ua писало о том, чтосредняя площадь квартир в Киеве постепенно уменьшается.

Автор:
Леся Соловчук