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Спрос на вторичном рынке жилья сместился в Одессу и Хмельницкий

строительство, первичный рынок
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В мае 2025 года на вторичном рынке недвижимости Украины изменился спрос на жилье, в частности, в наиболее популярных регионах он начал падать.

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В Закарпатской области спрос на квартиры уменьшился на 7%, в Винницкой на 9%, Ивано - Франковской и Черновицкой 6% и 5% соответственно. Во Львове и Киеве спрос остался без изменений, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику маркетплейса DIM.RIA.    

Квартиры на вторичке: какие цены и спрос в мае 2025 года

Активнее всего в мае пользователи искали вторичную недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях: здесь спрос вырос на +45%, 30% и 21%.

Фото 2 — Спрос на вторичном рынке жилья сместился в Одессу и Хмельницкий
Интерес к жилью в Ужгороде падает. Инфографика: DIM.RIA

Наибольшее количество объявлений о продаже вторичного жилья в мае поступало из Волынской, Ровенской и Николаевской областей.

В течение мая средняя стоимость однокомнатных квартир продолжает расти в большинстве регионов Украины. Наибольший рост зафиксирован в Херсонской области — +16%, хотя она остается самой дешевой по этому типу жилья.

Фото 3 — Спрос на вторичном рынке жилья сместился в Одессу и Хмельницкий
В Деснянском районе столицы квартиры втрое дешевле, чем на Печерске. Инфографика: DIM.RIA

Самое дорогое жилье — в столице: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет $92,4 тыс. В разрезе районов Печерский остается самым дорогим (почти $132 тыс.), а Деснянский — самым доступным ($45 тыс.).

Первичный рынок: цены на квартиры в мае-июне 2025 года

В мае доля работающих отделов продаж новостроек осталась неизменной — 77%. За месяц в эксплуатацию было введено 4 новостройки (5 секций): две во Львовской области, по одной — в Киевской и Закарпатской.

Фото 4 — Спрос на вторичном рынке жилья сместился в Одессу и Хмельницкий
65% строительных работ в Украине сдаются несвоевременно, отложены или заморожены. Инфографика: DIM.RIA

Самая высокая часть сданных объектов среди всех новостроек зафиксирована в Ровенской (62%), Запорожской (56%) и Одесской (54%) областях.

Цены на квартиры на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют рост, отмечается в аналитике маркетплейса. Наибольшее удорожание зафиксировано в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях.

Фото 5 — Спрос на вторичном рынке жилья сместился в Одессу и Хмельницкий
Инфографика: DIM.RIA

Только Кировоградщина показала понижение — в среднем на 5%. Киев остается самым дорогим городом: средняя цена – $1 409 за квадратный метр. Самые дешевые новостройки – в прифронтовых регионах: Запорожской, Сумской, Николаевской.

Наиболее заметный рост заинтересованности в новостройках наблюдался в Тернопольской области (+22% по сравнению с апрелем).

Delo.ua ранее писало о том, что во многих регионах Украины возник дефицит квартир в аренду: как реагируют цены.

Автор:
Леся Соловчук