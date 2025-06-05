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Спрос на вторичном рынке жилья сместился в Одессу и Хмельницкий
В мае 2025 года на вторичном рынке недвижимости Украины изменился спрос на жилье, в частности, в наиболее популярных регионах он начал падать.
В Закарпатской области спрос на квартиры уменьшился на 7%, в Винницкой на 9%, Ивано - Франковской и Черновицкой 6% и 5% соответственно. Во Львове и Киеве спрос остался без изменений, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику маркетплейса DIM.RIA.
Квартиры на вторичке: какие цены и спрос в мае 2025 года
Активнее всего в мае пользователи искали вторичную недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях: здесь спрос вырос на +45%, 30% и 21%.
Наибольшее количество объявлений о продаже вторичного жилья в мае поступало из Волынской, Ровенской и Николаевской областей.
В течение мая средняя стоимость однокомнатных квартир продолжает расти в большинстве регионов Украины. Наибольший рост зафиксирован в Херсонской области — +16%, хотя она остается самой дешевой по этому типу жилья.
Самое дорогое жилье — в столице: стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляет $92,4 тыс. В разрезе районов Печерский остается самым дорогим (почти $132 тыс.), а Деснянский — самым доступным ($45 тыс.).
Первичный рынок: цены на квартиры в мае-июне 2025 года
В мае доля работающих отделов продаж новостроек осталась неизменной — 77%. За месяц в эксплуатацию было введено 4 новостройки (5 секций): две во Львовской области, по одной — в Киевской и Закарпатской.
Самая высокая часть сданных объектов среди всех новостроек зафиксирована в Ровенской (62%), Запорожской (56%) и Одесской (54%) областях.
Цены на квартиры на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют рост, отмечается в аналитике маркетплейса. Наибольшее удорожание зафиксировано в Черниговской (+8%), Житомирской (+8%) и Киевской (+6%) областях.
Только Кировоградщина показала понижение — в среднем на 5%. Киев остается самым дорогим городом: средняя цена – $1 409 за квадратный метр. Самые дешевые новостройки – в прифронтовых регионах: Запорожской, Сумской, Николаевской.
Наиболее заметный рост заинтересованности в новостройках наблюдался в Тернопольской области (+22% по сравнению с апрелем).
Delo.ua ранее писало о том, что во многих регионах Украины возник дефицит квартир в аренду: как реагируют цены.