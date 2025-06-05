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Попит на вторинному ринку житла змістився в Одесу та Хмельницький

будівництво, первинний ринок
Страхування воєнних ризиків, як наголошують в НБУ, вигідне і покупцям нерухомості, і банкам, і забудовникам. Фото: IStock

У травні 2025 року на вторинному ринку нерухомості України змінився попит на житло, зокрема, у найбільш популярних регіонах він почав падати.

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Так, у Закарпатській області попит на квартири зменшився на 7%, у Вінницькій  на 9%, Івано-Франківській та Чернівецькійна 6% і 5% відповідно. У Львові та Києві попит залишився без змін, повідомляє Delo.ua з  посиланням на дослідження маркетплейсу DIM.RIA.    

Квартири на вторинці: які ціни та попит у травні 2025 року

Найактивніше в травні користувачі шукали вторинну нерухомість у Хмельницькій, Одеській та Волинській областях: тут попит зріс на +45%,  30% та 21%.

Фото 2 — Попит на вторинному ринку житла змістився в Одесу та Хмельницький
Інтерес до житла в Ужгороді падає. Інфографіка: DIM.RIA

Найбільша кількість оголошень про продаж вторинного житла у травні надходила з Волинської, Рівненської та Миколаївської областей.

Упродовж травня середня вартість однокімнатних квартир продовжує зростати у більшості регіонів України. Найбільший ріст зафіксовано у Херсонській області — +16%, хоча вона залишається найдешевшою за цим типом житла.

Фото 3 — Попит на вторинному ринку житла змістився в Одесу та Хмельницький
У Деснянському районі столиці квартири утричі дешевші, ніж на Печерську. Інфографіка: DIM.RIA

Найдорожче житло — у столиці: вартість однокімнатної квартири в Києві сягає $92,4 тис. У розрізі районів — Печерський залишається найдорожчим (майже $132 тис.), а Деснянський — найдоступнішим ($45 тис.).

Первинний ринок: ціни на квартири у травні-червні 2025 року

У травні частка працюючих відділів продажу новобудов залишилась незмінною — 77%. За місяць в експлуатацію було введено 4 новобудови (5 секцій): дві у Львівській області, по одній — у Київській та Закарпатській.

Фото 4 — Попит на вторинному ринку житла змістився в Одесу та Хмельницький
65% будівельних робіт в Україні здається невчасно, відкладено або заморожено. Інфографіка: DIM.RIA

Найвища частка зданих об'єктів серед усіх новобудов зафіксована в Рівненській (62%), Запорізькій (56%) та Одеській (54%) областях. 

Ціни на квартири на первинному ринку в більшості регіонів демонструють зростання, зазначається в аналітиці маркетплейсу. Найбільше подорожчання зафіксовано в Чернігівській (+8%), Житомирській (+8%) та Київській (+6%) областях.

Фото 5 — Попит на вторинному ринку житла змістився в Одесу та Хмельницький
Інфографіка: DIM.RIA

Лише Кіровоградщина показала зниження — у середньому на 5%. Київ залишається найдорожчим містом: середня ціна — $1 409 за квадратний метр. Найдешевші новобудови — у прифронтових регіонах: Запорізькій, Сумській, Миколаївській. 

Найпомітніше зростання зацікавленості до новобудов спостерігалося в Тернопільській області (+22% у порівнянні з квітнем). Водночас суттєве зниження попиту зафіксовано в Сумській (-25%) та Дніпропетровській (-17%) областях.

Delo.ua писало раніше про те, що у багатьох регіонах України виник дефіцит квартир в оренду: як реагують ціни.

Автор:
Леся Соловчук