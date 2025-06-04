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Івано-Франківськ - чемпіон у зростанні цін на первинному ринку
У всіх регіонах західної України активізувалось будівництво та зросли ціни на нове житло під час війни.
За понад три роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну найбільше зросли ціни на первинному ринку житла у Івано-Франківську - на 63%.
Вартість квадратного метру зросла у місті з 24 лютого 2022-го до сьогодні з $520 до $850, повідомляє Delo.ua з посиланням на Head of sales ЛУН Ольга Петросюк.
"Для порівняння: у Києві квадратний метр за час війни здорожчав на 3% - з $1250 до $1290", - зазначила Петросюк, презентуючи дослідження щодо динаміки ринку нерухомості на Будівельному конгресі у Києві.
За її словами, до п'ятірки міст, де найбільше дорожчає дитло в новобудовах, увійшли також Рівне (+43%), Ужгород (+42%), Чернігів (+36%) та Львів (+35%).
Франківськ також входить до трійки регіонів із найактивнішим будівництвом - після Львова та Києва: за останні три роки у місті стартувало зведення 66 нових житлових комплексів.
За останній рік найбільше ціни на нові квартири зросли в Одесі - на 16%, Рівному (+12%) та Черкасах (10%).