За два роки можна накопичити гроші на квартиру в Херсоні, за три - у Харкові та Запоріжжі

Щоб придбати власну квартиру українцям необхідно працювати в середньому 5-7 років, відкладаючи усю зарплату.

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Найтривалішим процесом у купівлі нерухомості залишається Києв та Львів, пише Delo.ua з посиланням на дані дослідження ОLX Нерухомість, в якому аналітики співставили вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку в обласних центрах України з середньомісячними зарплатами (на квітень 2025 року).

Регіонами з найдоступнішим житлом в Україні залишаються прифронтові області - щоб накопичити кошти на купівлю однокімнатної квартири при нинішніх зарплатах, тут вистачить лише 2-3 роки.

Найдоступнішими для купівлі будуть квартири у прифронтових містах: Херсоні (менше двох років), Запоріжжі (2,99 року), Миколаєві (3,35 року) та Сумах (3,38). Через довготривалі бойові дії та постійні обстріли тут квартири на ринку залишаються найдешевшими в Україні. За нинішніх умов, щоб відкласти на квартиру в Херсоні знадобиться менше 2 років.

У Херсоні вистачить двох років для купівлі квартири. Інфографіка: OLX Нерухомість

Найменш доступне житло — у Києві, де шлях до однокімнатної розтягується майже на 10 років (9,75). Крім цього, довше збирати на власне помешкання доведеться у Львові та Вінниці.

Київ та Вінниця потребують найбільше зусиль для купівлі житла. Інфографіка: OLX Нерухомість

У таких містах як Дніпро та Харків, де до повномасштабного вторгнення був розвинений ринок нерухомості, для купівлі однокімнатної квартири необхідно відкладати зарплату протягом менш як 4 роки.

В Ужгороді, наприклад, який є найдорожчим містом за вартістю оренди однокімнатної квартири, потрібно 6 років накопичувати кошти з місцевою зарплатнею.

Раніше Delo.ua писало про те, які професії дозволяють найшвидше заробити на квартиру.