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За два года можно накопить деньги на квартиру в Херсоне, за три - в Харькове и Запорожье
Чтобы приобрести собственную квартиру, украинцам необходимо работать в среднем 5-7 лет, откладывая всю зарплату.
Самым длительным процессом в покупке недвижимости остается Киев и Львов, пишет Delo.ua со ссылкой на данные исследования LX. Недвижимость, в котором аналитики сопоставили стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в областных центрах Украины со среднемесячными зарплатами (на апрель 2025 года).
Регионами с самым доступным жильем в Украине остаются прифронтовые области – чтобы накопить средства на покупку однокомнатной квартиры при нынешних зарплатах, хватит всего 2-3 года.
Самыми доступными для покупки будут квартиры в прифронтовых городах: Херсоне (менее двух лет), Запорожье (2,99), Николаеве (3,35) и Сумах (3,38) . Из-за долгосрочных боевых действий и постоянных обстрелов здесь квартиры на рынке остаются самыми дешевыми в Украине. При нынешних условиях чтобы отложить на квартиру в Херсоне понадобится менее 2 лет .
Наименее доступное жилье – в Киеве , где путь к однокомнатной растягивается почти на 10 лет (9,75) . Кроме этого, дольше собирать на собственное жилье придется во Львове и Виннице .
В таких городах как Днепр и Харьков , где до полномасштабного вторжения был развит рынок недвижимости, для покупки однокомнатной квартиры необходимо откладывать зарплату менее 4 лет.
В Ужгороде , например, который является самым дорогим городом по стоимости аренды однокомнатной квартиры, нужно 6 лет копить средства с местной зарплатой.
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