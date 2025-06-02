Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,53

-0,00

EUR

47,07

+0,27

Наличный курс:

USD

41,45

41,40

EUR

47,34

47,15

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

За два года можно накопить деньги на квартиру в Херсоне, за три - в Харькове и Запорожье

Киев, Крещатик
Дольше всего надо работать на квартиру в столице. / Delo.ua

Чтобы приобрести собственную квартиру, украинцам необходимо работать в среднем 5-7 лет, откладывая всю зарплату.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Самым длительным процессом в покупке недвижимости остается Киев и Львов, пишет Delo.ua со ссылкой на данные исследования LX. Недвижимость, в котором аналитики сопоставили стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в областных центрах Украины со среднемесячными зарплатами (на апрель 2025 года).

Регионами с самым доступным жильем в Украине остаются прифронтовые области – чтобы накопить средства на покупку однокомнатной квартиры при нынешних зарплатах, хватит всего 2-3 года.

Самыми доступными для покупки будут квартиры в прифронтовых городах: Херсоне (менее двух лет), Запорожье (2,99), Николаеве (3,35) и Сумах (3,38) . Из-за долгосрочных боевых действий и постоянных обстрелов здесь квартиры на рынке остаются самыми дешевыми в Украине. При нынешних условиях чтобы отложить на квартиру в Херсоне понадобится менее 2 лет .

Фото 2 — За два года можно накопить деньги на квартиру в Херсоне, за три - в Харькове и Запорожье
У Херсона хватит двух лет для покупки квартиры. Инфографика: OLX Недвижимость

Наименее доступное жилье – в Киеве , где путь к однокомнатной растягивается почти на 10 лет (9,75) . Кроме этого, дольше собирать на собственное жилье придется во Львове и Виннице .

Фото 3 — За два года можно накопить деньги на квартиру в Херсоне, за три - в Харькове и Запорожье
Киев и Винница требуют больше усилий для покупки жилья. Инфографика: OLX Недвижимость

В таких городах как Днепр и Харьков , где до полномасштабного вторжения был развит рынок недвижимости, для покупки однокомнатной квартиры необходимо откладывать зарплату менее 4 лет.

В Ужгороде , например, который является самым дорогим городом по стоимости аренды однокомнатной квартиры, нужно 6 лет копить средства с местной зарплатой.

Ранее Delo.ua писало о том, какие профессии позволяют быстрее всего заработать на квартиру.

Автор:
Леся Соловчук