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У багатьох регіонах України виник дефіцит квартир в оренду: як реагують ціни

оренда
Різниця між найдешевшою та найдорожчою середньою ціною на оренду однокімнатної квартири у травні складала у понад сім разів - 18 177 гривень у столиці проти 2500 у Херсонській області. / Depositphotos

У травні ринок оренди був нестабільним: у багатьох регіонах зменшилась кількість квартир для тимчасового проживання.

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Найбільше нових оголошень про оренду квартир з'явилось у Чернівецькій (+35%) та Закарпатській (+29%) областях. Натомість у Кіровоградській кількість пропозицій зменшилась на 40%. У Києві падіння склало 22% у порівнянні з квітнем, повідомляє Delo.ua із посиланням на дослідження DIM.RIA. 

Диспропорція між попитом і пропозицією особливо відчувається у Миколаївській області, де попит переважає у 36 разів, Житомирській - у 30 разів та Терномільській - у 27 разів.

Фото 2 — У багатьох регіонах України виник дефіцит квартир в оренду: як реагують ціни
Інфографіка: DIM.RIA

У більшості регіонів за останній місяць ціни на оренду житла змінились у межах кількох відсотків, винятки — Закарпатська і Тернопільська області (зростання на 11%), Черкаська (-11%) та Чернігівська (-15%).

Фото 3 — У багатьох регіонах України виник дефіцит квартир в оренду: як реагують ціни
Інфографіка: DIM.RIA

Водночас порівняно з минулорічними цінами (травень 2025-го до травня 2025-го), у Київській області вартість оренди однокімнатної зросла на 22%,  а в Тернопільській області - на 28%.

Різниця між найдешевшою та найдорожчою середньою ціною на оренду однокімнатної квартири у травні складала у понад сім разів - 18 177 гривень у столиці проти 2500 у Херсонській області. 

Скільки коштує оренда в Києві у червні 2025 року

Київ традиційно залишається найдорожчим містом для оренди: середня вартість у травні склала 18,2 тис. грн, що на 4% більше у порівнянні з квітнем.

Найвищі ціни на однокімнатні квартири в Печерському та Шевченківському районах — понад 23 тис. та 26 тис. грн, найдешевші — у Деснянському (11 тис. грн).

Фото 4 — У багатьох регіонах України виник дефіцит квартир в оренду: як реагують ціни
Інфографіка: DIM.RIA

У травні користувачі активно шукали житло для оренди: за даними аналітики, зацікавленість спостерігається майже у всіх регіонах України.

Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у травні в Києві становить 1:6, а от у більшості областей ці показники відрізняються у декілька разів. 

Раніше Delo.ua писало про те, що оренда квартир на заході України дорожчає попри падіння попиту.

Автор:
Леся Соловчук