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Держстат перерахував ціни на оренду житла
Винайняти квартиру в столиці у травні 2025 року можна значно дешевше, ніж у Львові чи Рівному.
Оренда житла в Україні продовжує дорожчати у І кварталі 2025 року. У трійці найдорожчих регіонів за цінами на оренду - усі західні області, повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Держстату.
У середньому по Україні середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 446 гривень. З початку року ціни зросли на 3,1%.
Перше місце за вартістю оренди посідає Закарпатська область – 11 888 гривень (+1%), свідчать дані статистичного відомства. Львівська область на другому місці - тут вартість зросла на 3,7% до 10 833 гривень. На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 гривень.
У Києві оренда здорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця опустилась на четверте місце за вартістю орендованого житла.
Водночас найдешевше винайняти однокімнатну квартиру на півдні і сході України:
- в Херсонській області - 3 118 гривень на місяць,
- Запорізькій - 3 666 гривень,
- Миколаївській - 3 908 гривень,
- Сумській - 4 730 гривень.
Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні почав падати інтерес до оренди квартир.