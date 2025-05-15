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Держстат перерахував ціни на оренду житла

оренда, квартира, винайняти житло
Рівне прорвалось у трійку міст з найдорожчою орендою житла. / Depositphotos

Винайняти квартиру в столиці у травні 2025 року можна значно дешевше, ніж у Львові чи Рівному.

Оренда житла в Україні продовжує дорожчати у І кварталі 2025 року. У трійці найдорожчих регіонів за цінами на оренду - усі західні області, повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Держстату.

У середньому по Україні середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в березні 2025 року становила 7 446 гривень. З початку року ціни зросли на 3,1%.

Перше місце за вартістю оренди посідає Закарпатська область – 11 888 гривень (+1%), свідчать дані статистичного відомства. Львівська область на другому місці - тут вартість зросла на 3,7% до 10 833 гривень. На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 гривень.

У Києві оренда здорожчала на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця опустилась на четверте місце за вартістю орендованого житла.

Водночас найдешевше винайняти однокімнатну квартиру на півдні і сході України:

  • в Херсонській області  - 3 118 гривень на місяць, 
  • Запорізькій - 3 666 гривень,
  • Миколаївській - 3 908 гривень,
  • Сумській - 4 730 гривень.

Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні почав падати інтерес до оренди квартир.

Автор:
Леся Соловчук