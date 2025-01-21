У Києві дешевшає оренда старого фонду - від "хрущовок" до "царських" будинків

Оренда квартир у Києві протягом 2024 року подорожчала на понад 30% - у всіх районах і типах житла. Проте у січні 2025 у деяких категоріях ціни суттєво просіли.

Січень на ринку нерухомості зазвичай вважається "мертвим" місяцем для оренди квартир, коли активність орендарів значно падає. Проте у січні 2025 ситуація з орендою вкрай нетипова.

Через часті тривоги та обстріли попит на орендному ринку сфокусувався на одній категорії житла - квартирах у новобудовах (забудова починаючи з 2010 року). Водночас інтерес до старого фонду падає, відповідно знижуються і ціни на оренду.

Попит на оренду на квартири в новобудовах зріс: із чим це пов'язано

Як розповіла Delo.ua голова київського підрозділу Асоціації фахівців з нерухомості України Оксана Ковтун, високий інтерес до квартир у нових ЖК пояснюється трьома причинами. У першу чергу -це питання безпеки. Адже монолітно-каркасні будинки вважаються менш вразливими, аніж цегляні чи панельні. Вони також зазнають менше руйнувань при обстрілах. Водночас у нових ЖК зазвичай є паркінги, які слугують укриттями.

"По-друге, у новобудовах немає центрального опалення, там менші комунальні послуги. Третій фактор - це питання комфорту. У нових житлових комплексах є охорона, охайна територія. Орендарі сьогодні високо цінують комфорт", - зауважила Оксана Ковтун.

За її словами, великий попит на квартири з ремонтом, новими меблями та технікою.

"Якщо це квартири в нових житлових комплексах, оренда коштуватиме від 14 000 до 20 000 гривень на місяць за однокімнатні, і від 16 000 і вище за двокімнатні. Це закриті ЖК на Теремках, Голосієві, Шевченківському районі, окрім Лук'янівки. Через постійні обстріли орендарі Лук'янівку обходять стороною", - наголосила рієлторка.

На старе житло попит низький, зауважує Ковтун. Відповідно там довший термін експозиції. Усе, що в нових комплексах, здається і оформлюється за 1-2 дні.

Ціни на оренду квартир у Києві в січні 2025-го

Статистика також засвідчує, що старий фонд втрачає в ціні. Ще в листопаді 2024-го Delo.ua писало про те, що за цінами на оренду в столиці лідирують дореволюційні, так звані "царські" будинки. З середньою ціною 41 000 грн (за двокімнатну) вони випереджали навіть квартири у новобудовах - 37 000 грн. Водночас сталінки на той час коштували 32 000 грн, оренда квартир у хрущовках - 16 000 грн, панельних - 14 000 грн, в будинках-спецпроєктах 19 000 грн.

У "царських" будинках та нових ЖК зрівнялись ціни на оренду у січні 2025-го. Інфографіка: ЛУН

Проте у січні 2025-го ситуація кардинально змінилась. "Царські" будинки, за даними ЛУН статистики, за два місяці здешевшали на 3 000, новобудови зросли в ціні - таким чином у цих двох типах будівель середні орендні ставки зрівнялися - 38 000 грн на місяць. Просіли також ціни на 10% у хрущовках, вартість оренди у сталінках не змінилась.

Як пояснив в коментарі Delo.ua Business Adviser ЛУН Олександр Андросович, дороговизна квартир у "царських" будинках пояснюється у першу чергу тим, що таких проєктів у Києві залишилось небагато. "По-друге, відіграє роль локація - ці будівлі розташовані в центрі. По-третє, важливі характеристики: високі стелі, товсті стіни, великі вікна", - наголосив представник ЛУН.

Ціни на оренду квартир у січні 2025 суттєво відрізняються у різних районах Києва. Інфографіка: ЛУН

Загалом і середня ціна на оренду квартир у Києві зменшилась за два місяці - з 17 000 до 16 000 грн, за даними ЛУН.

Як і зазвичай, найдешевше орендувати житло в столиці в Деснянському районі, найдорожчі квартири - в Печерському та Шевченківському районах.

Середні ціни на оренду квартир у Києві у січні 2025 розподілились наступним чином (дані ЛУН):

район Києва Оренда 1-кімнатних Оренда 2-кімнатних Оренда 3-кімнатних Деснянський 9 000 грн 11 000 грн 14 000 грн Святошинський 13 000 16 000 20 000 Дніпровський 13 500 15 000 22 500 Оболонський 14 000 16 500 31 000 Солом'янський 15 000 22 000 26 500 Дарницький 15 000 19 000 20 000 Подільський 16 000 19 500 30 000 Голосіївський 18 000 27 000 38 100 Шевченківський 23 000 27 000 48 600 Печерський 34 400 44 400 71 900

Орендувати квартиру у передмісті цілком співмірно з недорогими столичними цінами. Зокрема, у Броварах можна орендувати однокімнатну квартиру за 10 500 грн на місяць, у Вишневому, Бучі та Ірпені - за 12 000 грн, у Софіївській Борщагівці - за 13 500 грн.