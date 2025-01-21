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У Києві дешевшає оренда старого фонду - від "хрущовок" до "царських" будинків
Оренда квартир у Києві протягом 2024 року подорожчала на понад 30% - у всіх районах і типах житла. Проте у січні 2025 у деяких категоріях ціни суттєво просіли.
Січень на ринку нерухомості зазвичай вважається "мертвим" місяцем для оренди квартир, коли активність орендарів значно падає. Проте у січні 2025 ситуація з орендою вкрай нетипова.
Через часті тривоги та обстріли попит на орендному ринку сфокусувався на одній категорії житла - квартирах у новобудовах (забудова починаючи з 2010 року). Водночас інтерес до старого фонду падає, відповідно знижуються і ціни на оренду.
Попит на оренду на квартири в новобудовах зріс: із чим це пов'язано
Як розповіла Delo.ua голова київського підрозділу Асоціації фахівців з нерухомості України Оксана Ковтун, високий інтерес до квартир у нових ЖК пояснюється трьома причинами. У першу чергу -це питання безпеки. Адже монолітно-каркасні будинки вважаються менш вразливими, аніж цегляні чи панельні. Вони також зазнають менше руйнувань при обстрілах. Водночас у нових ЖК зазвичай є паркінги, які слугують укриттями.
"По-друге, у новобудовах немає центрального опалення, там менші комунальні послуги. Третій фактор - це питання комфорту. У нових житлових комплексах є охорона, охайна територія. Орендарі сьогодні високо цінують комфорт", - зауважила Оксана Ковтун.
За її словами, великий попит на квартири з ремонтом, новими меблями та технікою.
"Якщо це квартири в нових житлових комплексах, оренда коштуватиме від 14 000 до 20 000 гривень на місяць за однокімнатні, і від 16 000 і вище за двокімнатні. Це закриті ЖК на Теремках, Голосієві, Шевченківському районі, окрім Лук'янівки. Через постійні обстріли орендарі Лук'янівку обходять стороною", - наголосила рієлторка.
На старе житло попит низький, зауважує Ковтун. Відповідно там довший термін експозиції. Усе, що в нових комплексах, здається і оформлюється за 1-2 дні.
Ціни на оренду квартир у Києві в січні 2025-го
Статистика також засвідчує, що старий фонд втрачає в ціні. Ще в листопаді 2024-го Delo.ua писало про те, що за цінами на оренду в столиці лідирують дореволюційні, так звані "царські" будинки. З середньою ціною 41 000 грн (за двокімнатну) вони випереджали навіть квартири у новобудовах - 37 000 грн. Водночас сталінки на той час коштували 32 000 грн, оренда квартир у хрущовках - 16 000 грн, панельних - 14 000 грн, в будинках-спецпроєктах 19 000 грн.
Проте у січні 2025-го ситуація кардинально змінилась. "Царські" будинки, за даними ЛУН статистики, за два місяці здешевшали на 3 000, новобудови зросли в ціні - таким чином у цих двох типах будівель середні орендні ставки зрівнялися - 38 000 грн на місяць. Просіли також ціни на 10% у хрущовках, вартість оренди у сталінках не змінилась.
Як пояснив в коментарі Delo.ua Business Adviser ЛУН Олександр Андросович, дороговизна квартир у "царських" будинках пояснюється у першу чергу тим, що таких проєктів у Києві залишилось небагато. "По-друге, відіграє роль локація - ці будівлі розташовані в центрі. По-третє, важливі характеристики: високі стелі, товсті стіни, великі вікна", - наголосив представник ЛУН.
Загалом і середня ціна на оренду квартир у Києві зменшилась за два місяці - з 17 000 до 16 000 грн, за даними ЛУН.
Як і зазвичай, найдешевше орендувати житло в столиці в Деснянському районі, найдорожчі квартири - в Печерському та Шевченківському районах.
Середні ціни на оренду квартир у Києві у січні 2025 розподілились наступним чином (дані ЛУН):
|район Києва
|Оренда 1-кімнатних
|Оренда 2-кімнатних
|Оренда 3-кімнатних
|Деснянський
|9 000 грн
|11 000 грн
|14 000 грн
|Святошинський
|13 000
|16 000
|20 000
|Дніпровський
|13 500
|15 000
|22 500
|Оболонський
|14 000
|16 500
|31 000
|Солом'янський
|15 000
|22 000
|26 500
|Дарницький
|15 000
|19 000
|20 000
|Подільський
|16 000
|19 500
|30 000
|Голосіївський
|18 000
|27 000
|38 100
|Шевченківський
|23 000
|27 000
|48 600
|Печерський
|34 400
|44 400
|71 900
Орендувати квартиру у передмісті цілком співмірно з недорогими столичними цінами. Зокрема, у Броварах можна орендувати однокімнатну квартиру за 10 500 грн на місяць, у Вишневому, Бучі та Ірпені - за 12 000 грн, у Софіївській Борщагівці - за 13 500 грн.