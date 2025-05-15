Госстат пересчитал цены на аренду жилья

Снять квартиру в столице в мае 2025 можно значительно дешевле, чем во Львове или Ровно.

Аренда жилья в Украине продолжает дорожать в I квартале 2025 года. В тройке самых дорогих регионов по ценам на аренду оказались все западные области, сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Госстата.

В среднем по Украине средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в марте 2025 года составила 7 446 гривен. С начала года цены выросли на 3,1%.

Первое место по стоимости аренды занимает Закарпатская область — 11888 гривен (+1%), свидетельствуют данные статистического ведомства.

Львовская область на втором месте – здесь стоимость выросла на 3,7% до 10 833 гривен. На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8%, до 10 263 гривен.

В Киеве аренда подорожала на 1,5% до 9777 гривен. Столица опустилась на четвёртое место по стоимости арендованного жилья.

В то же время дешевле всего снять однокомнатную квартиру на юге и востоке Украины:

в Херсонской области – 3 118 гривен в месяц,

Запорожской – 3 666 гривен,

Николаевской – 3 908 гривен,

Сумской – 4 730 гривен.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Украине начал падать интерес к аренде квартир.