В Украине начал падать интерес к аренде квартир

На рынке аренды квартир в марте аналитики зафиксировали падение интереса потенциальных потребителей.

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Наибольший отток спроса в аренде произошел в Закарпатской, Житомирской и Тернопольской областях, где количество запросов упало на 27%, 17% и 14% соответственно.

Также на 10% меньше интересуются арендой квартир в Черновицкой области, на 11% меньше – на Волыни, свидетельствуют данные исследования маркетплейса DIM.RIA.

В марте пользователи менее активно искали жилье для аренды по сравнению с февралем за исключением прифронтовых регионов, где не работает купля-продажа недвижимости. Увеличилось поисковых запросов из других регионов только в Сумской (+14), Кировоградской (+5%), Одесской (+4%) и Львовской (+4).

В то же время, количество новых предложений жилья рекордно росло в Закарпатской (на 149%), несколько меньшими темпами в Киевской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областях. В столице владельцы опубликовали несколько меньше новых предложений по сравнению с февралем.

Соотношение количества объявлений об аренде и количестве отзывов на них в марте в Киеве составило 1:3, но в большинстве областей эти показатели отличаются в десятки раз.

Динамика цен на аренду квартир в марте-апреле 2025 года

Март принес рынку аренды незначительный спад цен на аренду в половине областей Украины, в частности в Полтавской и Черновицкой областях: -8-10% по сравнению с февралем.

В топ-5 регионов с самой высокой арендой однокомнатной квартиры вошли:

г.Киев — 17734 грн,

Волынская область -13979 грн,

Львовская область — 13 914 грн,

Днепропетровская область — 13 635 грн,

Черкасская область -13604 грн.

По данным исследования, дешевле всего можно снять жилье в прифронтовых регионах. В частности, в Херсонской области средняя цена однокомнатной составляет 3 200 грн – в 5,5 раза дешевле, чем в столице.

Самым дорогим для аренды остается Киев, где владельцы в среднем хотят получить более 17 700 грн. за однокомнатную квартиру.

Дешевле всего можно снять жилье в столице в Деснянском районе — в среднем 10 100 грн за однокомнатную квартиру, а самым дорогим районом остается Печерский со средней ценой аренды за месяц 24 800 грн.

Как писало ранее Delo.ua, цены на однокомнатные квартиры растут в ряде регионов, несмотря на сдержанный спрос.