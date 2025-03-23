Хрущевки, царские или новые ЖК: как на арендную ставку в Киеве влияет тип дома

Стоимость аренды квартиры в Киеве отличается не только в зависимости от района, но и того, к какому типу относится жилье.

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Несмотря на высокую стоимость в среднем квартиры в Киеве арендуют за семь дней с момента публикации объявления, а цены на аренду в столице постоянно растут. Только за 2024 год стоимость аренды выросла в среднем на 25–35%.

На четвертый год войны дешевле всего в Киеве можно снять квартиру в панельном доме (застройка 1969-1991 годов), а самое дорогое — в дореволюционном.

По данным ЛУН, однокомнатная квартира в панельке будет стоить арендаторам 11 000 гривен в месяц, двухкомнатная 14 000, трехкомнатная – 17 тысяч. Риелторы объясняют, что дешевые цены в таких домах связаны с тем, что панелок в Киеве больше, почти все они расположены на массивах на левом берегу Днепра и это жилье считается наименее безопасным во время прилетов.

Несколько дороже для аренды хрущевки – в среднем 12 000 гривен в месяц за однокомнатные, спецпроекты (1991-2010) – 13 000 и сталинки (1918-1956) – 17 000.

Инфографика: ЛУН

Дороже всего снимать жилье в аренду в новостройках (2010-2015) и дореволюционных домах (до 1918 г.). Причем новое жилье значительно уступает антикварному по цене. В "царских" домах однокомнатную квартиру можно снять за 28 000, тогда как в новом ЖК – за 20 000 гривен.

Высокая цена объясняется не только уникальностью и редкостью дореволюционных построек.

Во-первых, имея за плечами более 100 лет, эти дома все еще считаются люксовой категорией жилья. Во-вторых, таких сооружений осталось не так много и они обычно расположены в старом центре, в середине ключевых туристических зон столицы. Это как будто жить в музее, отметила в комментарии Delo.ua президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины Лариса Ставинога.

По ее словам, "царские" дома пользуются спросом уже много лет, ведь они имеют немало преимуществ, которые не может дать ни один тип жилья в Киеве.

Сколько стоит аренда квартир в Киеве в марте 2025-го

За последний месяц, по данным статистики ЛУН, цены на аренду однокомнатной квартиры в столице в среднем составляют 17 тысяч гривен в месяц. В то же время, как отмечают риелторы, реальные цены часто отличаются от заявленных – на 10-15%.

Самое дешевое жилье в Киеве можно арендовать в Деснянском районе, самые дорогие квартиры – традиционно на Печерске. В объявлениях цены по районам столицы распределились следующим образом:

аренда 1-комнатной квартиры, грн 2-комнатная, грн 3-комнатная, грн Деснянский район 9 000 11 000 14 000 Днепровский 13 500 16 000 27 000 Святошинский 13 500 15 300 18 500 Оболонский 14 500 19 000 30 800 Дарницкий 15 000 18 000 21 000 Соломенский 15 000 20 000 26 500 Подольский 16 000 24 000 35 000 Голосеевский 18 500 29 400 35 700 Шевченковский 24 000 31 500 46 200 Печерский 33 600 42 000 67 200

Как рассказала глава киевского подразделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Оксана Ковтун, сегодня спрос на аренду в Киеве растет.

"Растет цена на все объекты с ремонтом, особенно ценятся квартиры в новых ЖК — из-за большей безопасности и более высокого комфорта. На сегодняшний день самый высокий спрос на все до 20 тысяч гривен. Это могут быть как 1- или 2-комнатные в более престижных районах или же трехкомнатная на окраине, например, на Троещине", — пояснила эксперт.

В ближайшие месяцы, прогнозирует риелтор, следует ожидать и повышения цен. Это, по ее мнению, связано в первую очередь с падением спроса на покупку жилья, к тому же дальше финансируются частые случаи задержки финансирования государственной ипотечной программы "єОселя" .

К тому же, в Киев продолжают перебираться люди из прифронтовых регионов — многие приезжие из Днепра, Кривого Рога и Запорожья, отмечает эксперт.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что в Киеве дешевеет аренда старого фонда – от "хрущевок" до "царских" домов.

Также сообщалось о том, что 90% рынка аренды жилья в Украине находится в тени, что приводит к потерям сумасшедших средств в бюджете из-за неуплаты налогов.