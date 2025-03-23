Хрущовки, царські чи нові ЖК: як на орендну ставку на квартиру в Києві впливає тип будинку

Вартість оренди квартири у Києві відрізняється не тільки залежно від району, а й від того, до якого типу належить житло.

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Попри високу вартість, в середньому квартири у Києві орендують за сім днів з моменту публікації оголошення, а ціни на оренду в столиці постійно зростають. Тільки за 2024 рік вартість оренди зросла в середньому на 25-35%.

На четвертий рік війни найдешевше у Києві можна винайняти квартиру в панельному будинку (забудова 1969-1991 років), а найдорожче - у дореволюційному.

За даними ЛУН, однокімнатна квартира в панельці коштуватиме орендарям 11 000 гривень на місяць, двокімнатна 14 000, трикімнатна - 17 тисяч. Рієлтори пояснюють, що дешеві ціни в таких будинках пов'язані з тим, що панельок у Києві найбільше, майже всі вони розташовані на масивах на лівому березі Дніпра і це житло вважається найменш безпечним під час прильотів.

Трохи дорожчі для оренди хрущовки - в середньому 12 000 гривень на місяць за однокімнатні, спецпроєкти (1991-2010) - 13 000 та сталінки (1918-1956) - 17 000.

Інфографіка: ЛУН

Найдорожче винаймати житло в оренду в новобудовах (2010-2015) та дореволюційних будинках (до 1918 р.). Причому нове житло значно поступається антикварному за ціною. У "царських" будинках однокімнатну квартиру можна винайняти за 28 000, тоді як в новому ЖК - за 20 000 гривень.

Висока ціна пояснюється не тільки унікальністю і рідкістю дореволюційних будівель.

По-перше, маючи за плечима понад 100 років, ці будинки досі вважаються люксовою категорією житла. По-друге, таких споруд залишилось не так багато і вони розташовані зазвичай у старому центрі, в середині ключових туристичних зон столиці. Це ніби жити в музеї, зазначила в коментарі Delo.ua президентка Спілки фахівців нерухомого майна України Лариса Ставинога.

За її словами, "царські" будинки користуються попитом вже багато років, адже вони мають чимало переваг, які не може дати жоден інший тип житла у Києві.

Скільки коштує оренда квартир у Києві у березні 2025-го

За останній місяць, як свідчать дані статистики ЛУН, ціни на оренду однокімнатної квартири у столиці в середньому становлять 17 тисяч гривень на місяць. Водночас, як наголошують рієлтори, реальні ціни часто відрізняються від заявлених - на 10-15%.

Найдешевше житло у Києві можна орендувати в Деснянському районі, найдорожчі квартири - традиційно на Печерську.

оренда 1-кімнатної квартири, грн 2-кімнатна, грн 3-кімнатна, грн Деснянський район 9 000 11 000 14 000 Дніпровський 13 500 16 000 27 000 Святошинський 13 500 15 300 18 500 Оболонський 14 500 19 000 30 800 Дарницький 15 000 18 000 21 000 Солом'янський 15 000 20 000 26 500 Подільський 16 000 24 000 35 000 Голосіївський 18 500 29 400 35 700 Шевченківський 24 000 31 500 46 200 Печерський 33 600 42 000 67 200

Як розповіла Delo.ua голова київського підрозділу Асоціації фахівців з нерухомості України Оксана Ковтун, сьогодні попит на оренду в Києві зростає.

"Зростає ціна на усі об'єкти з ремонтом, особливо цінуються квартири у нових ЖК - через більшу безпеку та виший комфорт. На сьогодні найвищий попит на все до 20 тисяч гривень. Це можуть бути як 1- чи 2-кімнатні у більш престижних районах або ж трикімнатна на околиці, наприклад, на Троєщині", - пояснила Оксана Ковтун.

У найближчі місяці, прогнозує рієлторка, варто очікувати і підвищення цін. Це, на її думку, пов'язано у першу чергу з падінням попиту на купівлю житла, до того ж далі фінасуються часті випадки затримки фінансування державної іпотечної програми "єОселя".

До того ж, до Києва продовжують перебиратися люди з прифронтових регіонів - багато приїжджих із Дніпра, Кривого Рогу та Запоріжжя, наголошує експертка.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що у Києві дешевшає оренда старого фонду - від "хрущовок" до "царських" будинків.

Також повідомлялось про те, що 90% ринку оренди житла в Україні перебуває у тіні, що призводить до втрат шалених коштів у бюджеті через несплату податків.