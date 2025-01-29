Аренда квартир во Львове: что происходит с ценами в январе 2025 года

В январе 2025 года квартиру во Львове можно снять дешевле, чем в декабре 2024-го. По средним ценам на аренду с городом Льва снова сравнялся Киев.

Как и в прошлом году, Львов в 2025 году входит в тройку самых дорогих городов по аренде жилья в Украине.

В январе 2025-го спрос на аренду квартир в западных регионах уменьшился, в частности, во Львовской области. Впрочем, средние ставки на рынке почти не претерпели изменений.

В первые месяцы года перспектив увеличения спроса и цен у города нет, отметил в комментарии Delo.ua глава львовского отделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Андрей Борисов.

"Если и будут расти цены, то разве что в гривне, в долларе нет. Однако темпы роста, если и будут, то меньше реального уровня инфляции", — добавил риелтор.

В случае смены военной или политической конъюнктуры ситуация на рынке может измениться. Если вырисуется перемирие, значительное количество людей вернется домой.

По убеждению риелтора, цены на аренду вышли на плато и вряд ли будут расти в ближайшие полгода.

Цены на аренду квартир во Львове по состоянию на январь 2025 года

По словам Андрея Борисова, самая популярная категория жилья на рынке аренды — бюджетная — до 13 тыс гривен. Однако высоким остается спрос и на хорошие квартиры в новых ЖК, где цены начинаются от 20 тысяч грн. имеет наибольший интерес у арендаторов. Подобный тренд наблюдается в Киеве, где стремительно дешевеют не только. хрущевки, но даже антикварные "царские" квартиры.

Дешевле однокомнатную квартиру можно снять в аренду в Галицком и Лычаковском районах города — со средним чеком 14 000 гривен, самые дорогие варианты — в Сиховском и Шевченковском районах.

Инфографика: ЛУН

Двухкомнатные дешевле всего снять во Львове в Железнодорожном районе — в среднем 16 000 гривен в месяц за однокомнатную. Самые дорогие объекты в Галицком – более 20 000 и Шевченковском районах – 21 200 гривен в месяц.

Реальные цены в январе 2025 значительно отличаются от цен в объявлениях. Инфографика: ЛУН

При этом цены в объявлениях, как свидетельствуют данные ЛУН, значительно выше реальной стоимости аренды, что свидетельствует о больших возможностях для торга и возможных скидок.

Так, для однокомнатных квартир реальная цена меньше на 3 000 грн (14 тыс против заявленных 17 тыс гривен), у двухкомнатных разница составляет 4500 грн, при аренде трехкомнатных – 10 тыс. гривен.

Какую часть зарплаты тратят во Львове на аренду люди разных профессий. Инфографика: ЛУН

Впрочем, снять квартиру во Львове считается дорогим удовольствием. Для продавца-консультанта аренда однокомнатной будет стоить 83% его зарплаты, для кассира – 81%, администратора – 85%. В среднем, по данным ЛУН, на покупку жилья в этом городе нужно отдать более 13 лет, тогда как в Киеве – 12 лет.

Больше о трендах на арендном рынке читайте в статье "Вниз или вверх: что будет с ценами на аренду квартир в 2025 году".