Оренда квартир у Львові: що відбувається з цінами у січні 2025 року

У січні 2025 квартиру у Львові можна зняти дешевше, ніж у грудні 2024-го. За середніми цінами на оренду з містом Лева знову порівнявся Київ.

Як і торік, Львів у 2025 році входить у трійку найдорожчих міст за орендою житла в Україні.

У січні 2025-го попит на оренду квартир у західних регіонах зменшився, зокрема, у Львівській області. Втім середні ставки на ринку майже не зазнали змін.

У перші місяці року перспектив для збільшення попиту і цін у міста немає, зазначив у коментарі Delo.ua голова львівського відділення Асоціації фахівців з нерухомості України Андрій Борисов.

"Якщо і будуть рости ціни, то хіба що у гривні, у доларі ні. Проте темпи зростання, якщо й будуть, то менші за реальний рівень інфляції", - додав рієлтор.

У випадку зміни воєнної чи політичної кон'юнктури ситуація на ринку може змінитись. Якщо вималюється перемир'я, значна кількість людей може повернеться додому.

На переконання рієлтора, ціни на оренду вийшли на плато і навряд чи будуть рости у найближчі півроку.

Ціни на оренду квартир у Львові станом на січень 2025-го

Наразі, за словами Андрія Борисова, найпопулярніша категорія житла на ринку оренди - бюджетна - до 13 тис гривень. Проте високим залишається попит і на хороші квартири у нових ЖК, де ціни починаються від 20 тисяч грн. Утім, за даними ЛУН, житло в новобудовах має найбільший інтерес у орендарів. Подібний тренд спостерігається у Києві, де стрімко дешевшають не тільки хрущовки, а й навіть антикварні "царські" квартири.

Найдешевше однокімнатну квартиру можна зняти в оренду у Галицькому та Личаківському районах міста - з середнім чеком 14 000 гривень, найдорожчі варіанти - у Сихівськомута Шевченківському районах.

Інфографіка: ЛУН

Двокімнатні найдешевше зняти у Львові в Залізничному районі - в середньому 16 000 гривень на місяць за однокімнатну. Найдорожчі об'єкти у Галицькому - понад 20 000 і Шевченківському районах - 21 200 гривень на місяць.

Реальні ціни у січні 2025-го значно відрізняються від цін у оголошеннях. Інфографіка: ЛУН

При цьому ціни у оголошеннях, як свідчать дані ЛУН, значно вищі, ніж реальна вартість оренди, що свідчить про великі можливості для торгу і можливих знижок.

Так, для однокімнатних квартир реальна ціна менша на 3 000 грн (14 тис проти заявлених 17 тис гривень), у двокімнатних різниця складає 4500 грн, при оренді трикімнатних - 10 тис. гривень.

Яку частину зарплати витрачають у Львові на оренду люди різних професій. Інфографіка: ЛУН

Втім, оренда у Львові залишається дуже високою. Для продавця-консультанта оренда однокімнатної коштуватиме 83% його зарплати, для касира - 81%, адміністратора - 85%. В середньому, за даними ЛУН, на купівлю житла у цьому місті треба віддати понад 13 років, тоді як у Києві - 12 років.

Більше про тренди на орендному ринку читайте у статті "Вниз чи вгору: що буде з цінами на оренду квартир у 2025 році".