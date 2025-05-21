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Оренда квартир на заході України дорожчає попри падіння попиту
Винаймати житло стає ще дорожче в обласних центрах на заході України — Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях.
У порівнянні з торішніми цінами медіанна вартість довгострокової оренди квартир зростає, незважаючи на те, що попит на оренду квартир зменшується, повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.
У всіх обласних центрах на заході спостерігається зменшення кількості відгуків на оголошенняу порівнянні квітня 2024 та квітня 2025 років. В середньому цей показник для одно- та двокімнатних квартир в оренду знизився на 18%.
Найрізкіше падіння зафіксоване в Тернополі: кількість відгуків на однокімнатні квартири зменшилася на 33%; двокімнатні — на 35%.
Схожа ситуація у Івано-Франківську: попит на двокімнатні зменшився на 35%, на однокімнатні — на 33%. Чернівці, Луцьк і Рівне також втратили значну частину інтересу з боку орендарів — падіння від 10% до 36%.
Натомість Львів — єдине місто, де попит на однокімнатні квартири зріс — на 14%. Лише незначно впала зацікавленість у двокімнатних квартирах (-1%), але загалом Львів продовжує залишатися найбільшим містом на ринку оренди житла в регіоні — майже 40% від усіх пропозицій на одно- та двокімнатні кватири в регіоні.
Ще один виняток — Хмельницький: там кількість відгуків на двокімнатні квартири навіть трохи зросла (+1%), а от на однокімнатні знизилась на 15%.
Довгострокова оренда: квартири здорожчали майже усюди
За рік у більшості західноукраїнських міст медіанні орендні ставки зросли. Найпомітніше — у сегменті двокімнатних квартир. В Івано-Франківську такі квартири подорожчали на 24% — до майже 15 тис. грн. У Чернівцях — на 22% (14,2 тис. грн), у Тернополі — на 21% (12 тис. грн), в Ужгороді — на 13% (20,7 тис. грн).
У інших містах двокімнатні квартири також здорожчали:
- у Рівному на 12%, до 11,2 тис. грн;
- у Львові також на 12%, до 19,8 тис. грн;
- у Хмельницькому на 11%, до 10 тис. грн.
Цікаво, що лише в Луцьку зафіксували здешевлення — оренда двокімнатних квартир там зменшилась на 7% й становить 13 тис. грн.
Оренда однокімнатних квартир теж зросла, але помірніше — в середньому на 12%. В Чернівцях і Тернополі зростання найбільше: на 25% і 22% відповідно.
- Чернівці — з 9,9 тис. грн до 12,4 тис. грн (+25%);
- Тернопіль — з 8,5 тис. грн до 10,3 тис. грн (+22%);
- Івано-Франківськ — з 11 тис. грн до 12,4 тис. грн (+13%);
- Луцьк — з 11,4 тис. грн до 13 тис. грн (+13%);
- Хмельницький — з 9 тис. грн до 10 тис. грн (+11%);
- Ужгород — з 15,8 тис. грн до 16,8 тис. грн (+6%);
- Львів — з 16 тис. грн до 16,5 тис. грн (+4%);
- Рівне — без змін: 11 тис. грн.
У порівнянні з квітнем минулого року кількість пропозицій на ринку оренди в західних областях майже не змінилась, проте попит загалом впав. Водночас слід розуміти, що основний попит на ринку довгострокової оренди припадає на кінець літа — осінь. Саме у цей час варто очікувати збільшення уваги зі сторони пошукачів і, як наслідок, подальшого зростання цін.
Раніше Delo.ua писало про сюрпризи на ринку оренди квартир: Львів та Ужгород вже не найдорожчі.
Також повідомлялось про те, що оренда житла в деяких містах-супутниках Києва подорожчала на 40% і 70%.