Оренда квартир на заході України дорожчає попри падіння попиту

Винаймати житло стає ще дорожче в обласних центрах на заході України — Львові, Тернополі, Луцьку, Івано-Франківську, Ужгороді, Рівному, Хмельницькому та Чернівцях.

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У порівнянні з торішніми цінами медіанна вартість довгострокової оренди квартир зростає, незважаючи на те, що попит на оренду квартир зменшується, повідомляє Delo.ua з посиланням на аналітику OLX Нерухомість.

У всіх обласних центрах на заході спостерігається зменшення кількості відгуків на оголошенняу порівнянні квітня 2024 та квітня 2025 років. В середньому цей показник для одно- та двокімнатних квартир в оренду знизився на 18%.

Найрізкіше падіння зафіксоване в Тернополі: кількість відгуків на однокімнатні квартири зменшилася на 33%; двокімнатні — на 35%.

Схожа ситуація у Івано-Франківську: попит на двокімнатні зменшився на 35%, на однокімнатні — на 33%. Чернівці, Луцьк і Рівне також втратили значну частину інтересу з боку орендарів — падіння від 10% до 36%.

Натомість Львів — єдине місто, де попит на однокімнатні квартири зріс — на 14%. Лише незначно впала зацікавленість у двокімнатних квартирах (-1%), але загалом Львів продовжує залишатися найбільшим містом на ринку оренди житла в регіоні — майже 40% від усіх пропозицій на одно- та двокімнатні кватири в регіоні.

Ще один виняток — Хмельницький: там кількість відгуків на двокімнатні квартири навіть трохи зросла (+1%), а от на однокімнатні знизилась на 15%.

Довгострокова оренда: квартири здорожчали майже усюди

За рік у більшості західноукраїнських міст медіанні орендні ставки зросли. Найпомітніше — у сегменті двокімнатних квартир. В Івано-Франківську такі квартири подорожчали на 24% — до майже 15 тис. грн. У Чернівцях — на 22% (14,2 тис. грн), у Тернополі — на 21% (12 тис. грн), в Ужгороді — на 13% (20,7 тис. грн).

У інших містах двокімнатні квартири також здорожчали:

у Рівному на 12%, до 11,2 тис. грн;

у Львові також на 12%, до 19,8 тис. грн;

у Хмельницькому на 11%, до 10 тис. грн.

Цікаво, що лише в Луцьку зафіксували здешевлення — оренда двокімнатних квартир там зменшилась на 7% й становить 13 тис. грн.

Оренда однокімнатних квартир теж зросла, але помірніше — в середньому на 12%. В Чернівцях і Тернополі зростання найбільше: на 25% і 22% відповідно.

Чернівці — з 9,9 тис. грн до 12,4 тис. грн (+25%);

Тернопіль — з 8,5 тис. грн до 10,3 тис. грн (+22%);

Івано-Франківськ — з 11 тис. грн до 12,4 тис. грн (+13%);

Луцьк — з 11,4 тис. грн до 13 тис. грн (+13%);

Хмельницький — з 9 тис. грн до 10 тис. грн (+11%);

Ужгород — з 15,8 тис. грн до 16,8 тис. грн (+6%);

Львів — з 16 тис. грн до 16,5 тис. грн (+4%);

Рівне — без змін: 11 тис. грн.

У порівнянні з квітнем минулого року кількість пропозицій на ринку оренди в західних областях майже не змінилась, проте попит загалом впав. Водночас слід розуміти, що основний попит на ринку довгострокової оренди припадає на кінець літа — осінь. Саме у цей час варто очікувати збільшення уваги зі сторони пошукачів і, як наслідок, подальшого зростання цін.

Раніше Delo.ua писало про сюрпризи на ринку оренди квартир: Львів та Ужгород вже не найдорожчі.

Також повідомлялось про те, що оренда житла в деяких містах-супутниках Києва подорожчала на 40% і 70%.