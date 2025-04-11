Оренда житла в передмісті дорожчає швидше, ніж в Києві

Оренда житла в передмісті столиці ще з часів пандемії стала привабливою альтернативою столиці завдяки доступним цінам, більшим площам та близькості до природи. Аналогічний

Ціни на оренду в містах-сателітах довкола Києва значно здорожчали за останній рік під впливом попиту, інфляції та соціальних факторів.

Дуже часто темпи зростання орендних ставок у приміській зоні випереджають столичні. Хоча і в Києві крок зростання вартості оренди за минулий рік - один із найвищих в Україні.

Як розповіла в коментарі Delo.ua голова київського підрозділу Асоціації фахівців з нерухомості України Оксана Ковтун, ціни у передмісті на 10-15% дешеші ніж в столиці. Головними клієнтами цього сегменту стали сім'ї-переселенці та молодь, які прагнуть жити в комфортних умовах, на природі, подалі від столичного галасу.

Крюківщина - одна зтопових локацій для оренди квартир у передмісті. Ілюстрація: скрінь оголошень Olx Нерухомість

"Дуже популярні запити на квартири в приміській зоні на межі зі столицею. Це Крюковщина, Софіївська Борщагівка, Петропавлівська Борщагівка, село Чайки. Багато нових ЖК з добротною інфраструктурою з'явились у Бучі та Ірпені. Для порівняння: на лівому березі Києва менший попит, ніж у передмісті", - пояснила рієлторка.

Плюси та мінуси оренди квартир у передмісті

Багато хто обирає передмістя через доступніші ціни та комфорт. Але потрібно враховувати транспортну логістику, адже дорога до роботи може займати значно більше часу, ніж здається.

Найбільшими перевагами квартири за містом вважаються доступні ціни у новобудовах. У столиці житло в нових сучасних ЖК затягне понад 20 тисяч гривень за однокімнатну, тоді як в містах-сателітах - 10-14 тисяч гривень. До того ж, за словами Ковтун, новобудови за містом дозволяють собі просторіші об'єми квартир при меншій поверховості. Бонусом до цього є відсутність столичної метушні та чисте повітря.

Ключовим мінусом оренди у передмісті залишається логістика, особливо зважаючи на ризик транспортного колапсу під час тривог, а також менш розвинена соціальна інфраструктура.

Ціни на оренду у передмісті Києва у квітні 2025

Передмістя Києва пропонує різні варіанти житла: від компактних смартквартир до просторих двокімнатних апартаментів у новобудовах зі стелею понад три метри.

За даними порталу ЛУН, станом на січень 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в передмісті становить 7-12 тис. грн на місяць, залежно від локації, стану будинку та інфраструктури.

У квітні 2025-го оренда однокімнатних квартир у передмісті коштує в межах 10-14 тисяч гривень. Інфографіка: ЛУН

Водночас за даними DIM.RIA, динаміка цін у передмісті набагато активніша, ніж у столиці. У деяких містечках-сателітах зростання орендних ставок за рік склало 40% і 60%.

Середні ціни на однокімнатні квартир на початок квітня 2025 року:

оренда 1-кімнатної у квітні 2024 року оренда 1-кімнатної у квітні 2025 року зростання ціни на оренду за рік Бориспіль 6 967 грн 10 250 грн +47% Бровари 7 282 грн 12 197 грн +67% Вишгород 9 625 грн 11 000 грн +14% Ірпінь 10 328 грн 15 097 грн +46% Буча 9 200 грн 11 500 грн +25%

Середні ціни на двокімнатні квартири також зросли, проте строхи стриманіше, ніж на однокімнатні. У Борисполі можна винайняти двокімнатну за 11 000 грн (-3% порівняно з квітнем 2024-го), в Броварах - 12 300 грн (+13%), у Вишгороді - 12 500 грн (+39%), в Ірпені - за 17 667 грн (+32%), в Бучі - 14 000 грн (+31%).

Раніше Delo.uа писало про те, що ціни на квартири у Бучі, Ірпені та Вишгороді перевищили довоєнні показники.

Більше про ситуацію на ринку нерухомості передмістя читайте у статті Delo.ua "Чому Буча та Ірпінь краще будує та продає житло, ніж Київ: п'ять причин успіху".