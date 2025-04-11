Аренда жилья в пригороде дорожает быстрее, чем в Киеве

Аренда жилья в пригороде столицы еще со времен пандемии стала привлекательной альтернативой столице благодаря доступным ценам, большим площадям и близости к природе. Аналогичный

Цены на аренду в городах-сателлитах вокруг Киева значительно подорожали за последний год под влиянием спроса, инфляции и социальных факторов.

Зачастую темпы роста арендных ставок в пригородной зоне опережают столичные. Хотя и в Киеве шаг роста стоимости аренды за прошлый год – один из самых высоких в Украине.

Как рассказала в комментарии Delo.ua глава киевского подразделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Оксана Ковтун, цены в пригороде на 10-15% дешевле, чем в столице. Главными клиентами этого сегмента стали семьи-переселенцы и молодежь, стремящиеся жить в комфортных условиях, на природе, подальше от столичной шумихи.

Крюковщина – одна из топовых локаций для аренды квартир в пригороде. Иллюстрация: ящиков объявлений Olx Недвижимость

"Очень популярные запросы на квартиры в пригородной зоне на границе со столицей. Это Крюковщина, Софиевская Борщаговка, Петропавловская Борщаговка, село Чайки. Многие новые ЖК с добротной инфраструктурой появились в Буче и Ирпене. Для сравнения: на левом берегу пояса поменьше.

Плюсы и минусы аренды квартир в пригороде

Многие выбирают пригород из-за более доступных цен и комфорта. Но нужно учитывать транспортную логистику, ведь дорога к работе может занимать гораздо больше времени, чем кажется.

Самыми большими преимуществами квартиры за городом считаются доступные цены в новостройках. В столице жилье в новых современных ЖК затянет более 20 тысяч гривен за однокомнатную, тогда как в городах-сателлитах – 10-14 тысяч гривен. К тому же, по словам Ковтуна, новостройки за городом позволяют себе более просторные объемы квартир при меньшей этажности. Бонусом к этому является отсутствие столичной суеты и чистый воздух.

Ключевым минусом аренды в пригороде остается логистика, особенно ввиду риска транспортного коллапса во время тревог, а также менее развитая социальная инфраструктура.

Цены на аренду в пригороде Киева в апреле 2025 года

Пригород Киева предлагает разные варианты жилья: от компактных смартквартир до просторных двухкомнатных апартаментов в новостройках с потолком более трех метров.

По данным портала ЛУН по состоянию на январь 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в пригороде составляет 7-12 тыс. грн в месяц в зависимости от локации, состояния дома и инфраструктуры.

В апреле 2025-го аренда однокомнатных квартир в пригороде стоит в пределах 10-14 тысяч гривен. Инфографика: ЛУН

В то же время, по данным DIM.RIA, динамика цен в пригороде намного активнее, чем в столице. В некоторых городках-сателлитах рост арендных ставок за год составил 40% и 60%.

Средние цены на однокомнатные квартиры на начало апреля 2025 года:

аренда 1-комнатной в апреле 2024 года аренда 1-комнатной в апреле 2025 года рост цены на аренду за год Борисполь 6 967 грн 10 250 грн +47% Бровары 7 282 грн 12 197 грн +67% Вышгород 9 625 грн 11 000 грн +14% Ирпень 10 328 грн 15 097 грн +46% Буча 9 200 грн 11 500 грн +25%

Средние цены на двухкомнатные квартиры тоже выросли, однако строгие сдержаннее, чем на однокомнатные. В Борисполе можно снять двухкомнатную за 11 000 грн (-3% по сравнению с апрелем 2024-го), в Броварах — 12 300 грн (+13%), в Вышгороде — 12 500 грн (+39%), в Ирпене — за 17 667 грн (+3

Ранее Delo.ua писало о том, что цены на квартиры в Буче, Ирпене и Вышгороде превысили довоенные показатели.

Больше о ситуации на рынке недвижимости пригорода читайте в статье Delo.ua "Почему Буча и Ирпень лучше строит и продает жилье, чем Киев: пять причин успеха".