Аренда квартир на западе Украины дорожает, несмотря на падение спроса

Снимать жилье становится еще дороже в областных центрах на западе Украины — Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ужгороде, Ровно, Хмельницком и Черновцах.

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По сравнению с прошлогодними ценами медианная стоимость долгосрочной аренды квартир растет, несмотря на то, что спрос на аренду квартир уменьшается, сообщает Delo.ua со ссілкой на аналитику OLX Недвижимость.

Во всех областных центрах на западе наблюдается уменьшение количества отзывов на объявления в сравнении апреля 2024 года и апреля 2025 года. В среднем этот показатель для одно- и двухкомнатных квартир в аренду снизился на 18%.

Самое резкое падение зафиксировано в Тернополе : количество отзывов на однокомнатные квартиры уменьшилось на 33%;

Похожая ситуация в Ивано-Франковске : спрос на двухкомнатные уменьшился на 35%, на однокомнатные – на 33%. Черновцы , Луцк и Ровно также потеряли значительную часть интереса со стороны арендаторов – падение от 10% до 36%.

Львов — единственный город, где спрос на однокомнатные квартиры вырос — на 14%. Лишь незначительно упала заинтересованность в двухкомнатных квартирах (-1%), но Львов продолжает оставаться крупнейшим городом на рынке аренды жилья в регионе — почти 40% от всех предложений на одно- и двухкомнатные квартиры в регионе.

Еще одно исключение – Хмельницкий : там количество отзывов на двухкомнатные квартиры даже немного выросло (+1%), а вот на однокомнатные снизилось на 15%.

Долгосрочная аренда: квартиры подорожали почти всюду

Через год в большинстве западноукраинских городов медианные арендные ставки выросли. Самое заметное – в сегменте двухкомнатных квартир. В Ивано-Франковске такие квартиры подорожали на 24% — почти до 15 тыс. грн. В Черновцах – на 22% (14,2 тыс. грн), в Тернополе – на 21% (12 тыс. грн), в Ужгороде – на 13% (20,7 тыс. грн).

В других городах двухкомнатные квартиры также подорожали:

в Ровно на 12%, до 11,2 тыс. грн;

во Львове также на 12%, до 19,8 тыс. грн;

в Хмельницком на 11%, до 10 тыс. грн.

Интересно, что только в Луцке зафиксировали удешевление — аренда двухкомнатных квартир уменьшилась на 7% и составляет 13 тыс. грн.

Аренда однокомнатных квартир тоже возросла, но умереннее – в среднем на 12%. В Черновцах и Тернополе рост больше: на 25% и 22% соответственно.

Черновцы – с 9,9 тыс. до 12,4 тыс. грн. грн (+25%);

Тернополь – с 8,5 тыс. до 10,3 тыс. грн. грн (+22%);

Ивано-Франковск — с 11 тыс. до 12,4 тыс. грн. грн (+13%);

Луцк – с 11,4 тыс. до 13 тыс. грн. грн (+13%);

Хмельницкий — с 9 тыс. до 10 тыс. грн. грн (+11%);

Ужгород – с 15,8 тыс. до 16,8 тыс. грн. грн (+6%);

Львов – с 16 тыс. грн до 16,5 тыс. грн (+4%);

Ровно – без изменений: 11 тыс. грн.

По сравнению с апрелем прошлого года количество предложений на рынке аренды в западных областях почти не изменилось, однако спрос в целом упал. В то же время, следует понимать, что основной спрос на рынке долгосрочной аренды приходится на конец лета — осень. Именно в это время следует ожидать увеличения внимания со стороны поисковиков и, как следствие, дальнейшего роста цен.

Ранее Delo.ua писало о сюрпризах на рынке аренды квартир: Львов и Ужгород уже не самые дорогие.

Также сообщалось, что аренда жилья в некоторых городах-спутниках Киева подорожала на 40% и 70%.