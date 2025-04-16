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Госстат назвал самые дешевые и самые дорогие регионы для аренды квартиры

квартиры
Столица оказалась на четвёртом месте в рейтинге по ценам на аренду жилья. Фото: Umplash

По данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры с начала года выросла на 2,7%. В марте 2025 года она составила 7413 гривен.

Дешевле всего в апреле 2025-го снимать жилье в Украине в южных регионах. Лидерами по самым высоким ценам на аренду остаются Закарпатская и Львовская области.

Цены на аренду квартир в Киеве и других регионах Украины в апреле 2025 года.

Динамика цен на аренду в разных регионах за последние пять месяцев изменялась в зависимости от близости к зоне боевых действий.

Больше всего подорожала оренда в таких областях: Сумская (почти 15%), Киевская (11%), Полтавская (10,6%) области, свидетельствуют данные Госстата.

Регион Цены на аренду в декабре 2024, грн Цены на аренду в апреле 2025, грн Разница в цене, %
Украина 7 220 7 413 2,7
Закарпатская 11 769 11 769 0,0
Львовская 10 449 10 749 2,9
Ровенская 9 891 10263 3,8
Киев 9 632 9 777 1,5
Хмельницкая 9 504 9 591 0,9
Черкасская 8 766 8 980 2,4
Черновицкая 8 547 8 772 2,6
Волынская 8 069 8405 4,2
Ивано-Франковская 8105 8 365 3,2
Винницкая 7 686 8 056 4,8
Тернопольская 7 385 7 610 3,0
Житомирская 7 109 7 421 4,4
Полтавская 6 635 7 336 10,6
Днепропетровская 6 439 6502 1,0
Кировоградская 6 367 6 143 -3,3
Киевская 5 457 6 074 11,3%
Черниговская 5 100 5 100 0,0
Сумская 4 131 4 733 14,6
Одесская 4 656 4580 -1,6
Харьковская 3 942 3 942 0,0
Николаевская 3 694 3 908 5,8
Запорожская 3 623 3 623 0,0
Херсонская 2 928 3 118 6,5

Топ-3 региона с самой дешевой арендой квартир

Самые низкие цены на аренду квартиры в Херсонской (3118 гривен), Запорожской (3623 гривны) и Николаевской (3908 гривен) областях. В некоторых из них даже растут арендные ставки несмотря на постоянные обстрелы специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.

По ее словам, до конца войны эти регионы будут оставаться в самых низких позициях по ценам на аренду, из-за постоянных угроз обстрелов и массового оттока населения.

Данные по временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской области статистика не указывает.

Топ-3 региона с самой дорогой арендой

Дорогая аренда жилья удерживает позиции в западных и некоторых центральных областях Украины. По данным Госстата, на первом месте по ценам на аренду остается   Закарпатская область — 11 769 гривен. За ней следует Львовская область, где средняя стоимость аренды составляет 10 749 гривен (+3%).

Третье место занимает Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8% - до 10 263 гривен.

В то же время в Киевской области снять жилье можно гораздо дешевле, впрочем цены на аренду здесь растут бешеными темпами.

Ранее Delo.ua писало о том, что аренда жилья в некоторых городах спутниках Киева подорожала на 40% и 70%.

Автор:
Леся Соловчук