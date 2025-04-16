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Госстат назвал самые дешевые и самые дорогие регионы для аренды квартиры
По данным Государственной службы статистики, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры с начала года выросла на 2,7%. В марте 2025 года она составила 7413 гривен.
Дешевле всего в апреле 2025-го снимать жилье в Украине в южных регионах. Лидерами по самым высоким ценам на аренду остаются Закарпатская и Львовская области.
Цены на аренду квартир в Киеве и других регионах Украины в апреле 2025 года.
Динамика цен на аренду в разных регионах за последние пять месяцев изменялась в зависимости от близости к зоне боевых действий.
Больше всего подорожала оренда в таких областях: Сумская (почти 15%), Киевская (11%), Полтавская (10,6%) области, свидетельствуют данные Госстата.
|Регион
|Цены на аренду в декабре 2024, грн
|Цены на аренду в апреле 2025, грн
|Разница в цене, %
|Украина
|7 220
|7 413
|2,7
|Закарпатская
|11 769
|11 769
|0,0
|Львовская
|10 449
|10 749
|2,9
|Ровенская
|9 891
|10263
|3,8
|Киев
|9 632
|9 777
|1,5
|Хмельницкая
|9 504
|9 591
|0,9
|Черкасская
|8 766
|8 980
|2,4
|Черновицкая
|8 547
|8 772
|2,6
|Волынская
|8 069
|8405
|4,2
|Ивано-Франковская
|8105
|8 365
|3,2
|Винницкая
|7 686
|8 056
|4,8
|Тернопольская
|7 385
|7 610
|3,0
|Житомирская
|7 109
|7 421
|4,4
|Полтавская
|6 635
|7 336
|10,6
|Днепропетровская
|6 439
|6502
|1,0
|Кировоградская
|6 367
|6 143
|-3,3
|Киевская
|5 457
|6 074
|11,3%
|Черниговская
|5 100
|5 100
|0,0
|Сумская
|4 131
|4 733
|14,6
|Одесская
|4 656
|4580
|-1,6
|Харьковская
|3 942
|3 942
|0,0
|Николаевская
|3 694
|3 908
|5,8
|Запорожская
|3 623
|3 623
|0,0
|Херсонская
|2 928
|3 118
|6,5
Топ-3 региона с самой дешевой арендой квартир
Самые низкие цены на аренду квартиры в Херсонской (3118 гривен), Запорожской (3623 гривны) и Николаевской (3908 гривен) областях. В некоторых из них даже растут арендные ставки несмотря на постоянные обстрелы специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха.
По ее словам, до конца войны эти регионы будут оставаться в самых низких позициях по ценам на аренду, из-за постоянных угроз обстрелов и массового оттока населения.
Данные по временно оккупированным территориям в Донецкой и Луганской области статистика не указывает.
Топ-3 региона с самой дорогой арендой
Дорогая аренда жилья удерживает позиции в западных и некоторых центральных областях Украины. По данным Госстата, на первом месте по ценам на аренду остается Закарпатская область — 11 769 гривен. За ней следует Львовская область, где средняя стоимость аренды составляет 10 749 гривен (+3%).
Третье место занимает Ровенская область, где аренда с начала года подорожала на 3,8% - до 10 263 гривен.
В то же время в Киевской области снять жилье можно гораздо дешевле, впрочем цены на аренду здесь растут бешеными темпами.
Ранее Delo.ua писало о том, что аренда жилья в некоторых городах спутниках Киева подорожала на 40% и 70%.