- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Времена турбулентности: цены на аренду в западных регионах подверглись колебаниям
Западные регионы Украины, где даже во время войны удерживается спрос на куплю-продажу недвижимости, переживают период проседания цен на аренду.
За последний год цены на аренду квартир в трех самых популярных регионах Западной Украины претерпели существенные изменения.
В отличие от Киева, где стоимость аренды в течение 2024 года выросла на 30%, квартиры в аренду во Львове подешевели в среднем на 7% (с $430 до $400), отмечается в исследовании ЛУН, которое эксперты предоставили Delo.ua.
Также на 5% снизилась цена на аренду в Ужгороде — с $450 до $430 за однокомнатную.
В то же время Ивано-Франковск, где до сих пор жилье можно было снять по гораздо более комфортным ценам, по сравнению со Львовом и Ужгородом, наоборот — подорожал: аренда однокомнатных выросла в цене на +10% ($300-$330), 2-комнатных на +11% ($340-$380).
Самой дорогой в аренде из трех областей остается Закарпатская область, где средняя цена на аренду в 2024 году составляла 18 тысяч гривен за однокомнатную. Ивано-Франковск на третьем месте со средней ценой 14 тысяч гривен.
Цены на квартиры в западных регионах в апреле 2925 года
Стоимость аренды за последние месяцы в трех областях тоже изменилась.
Сегодня снять квартиру в безопасных регионах можно в среднем по следующим ценам:
|1-комнатные квартиры, грн
|2-комнатные квартиры, грн
|3-комнатные квартиры, грн
|Ужгород
|18 200
|20 900
|25 100
|Львов
|16 700
|20 000
|23 000
|Ивано-Франковск
|13 600
|16 000
|16 700
Ранее Delo.ua писало о том, что в Украине начали падать интерес к аренде квартир.
О том, что будет происходить с ценами на аренду в 2025 году, читайте в статье Delo.ua.