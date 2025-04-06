Времена турбулентности: цены на аренду в западных регионах подверглись колебаниям

Западные регионы Украины, где даже во время войны удерживается спрос на куплю-продажу недвижимости, переживают период проседания цен на аренду.

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За последний год цены на аренду квартир в трех самых популярных регионах Западной Украины претерпели существенные изменения.

В отличие от Киева, где стоимость аренды в течение 2024 года выросла на 30%, квартиры в аренду во Львове подешевели в среднем на 7% (с $430 до $400), отмечается в исследовании ЛУН, которое эксперты предоставили Delo.ua.

Также на 5% снизилась цена на аренду в Ужгороде — с $450 до $430 за однокомнатную.

В Ивано-Франковске аренда жилья дорожает. Инфографика: ЛУН

В то же время Ивано-Франковск, где до сих пор жилье можно было снять по гораздо более комфортным ценам, по сравнению со Львовом и Ужгородом, наоборот — подорожал: аренда однокомнатных выросла в цене на +10% ($300-$330), 2-комнатных на +11% ($340-$380).

Самой дорогой в аренде из трех областей остается Закарпатская область, где средняя цена на аренду в 2024 году составляла 18 тысяч гривен за однокомнатную. Ивано-Франковск на третьем месте со средней ценой 14 тысяч гривен.

Цены на аренду во Львове пошли вниз. Инфографика: ЛУН

Цены на квартиры в западных регионах в апреле 2925 года

Стоимость аренды за последние месяцы в трех областях тоже изменилась.

Сегодня снять квартиру в безопасных регионах можно в среднем по следующим ценам:

1-комнатные квартиры, грн 2-комнатные квартиры, грн 3-комнатные квартиры, грн Ужгород 18 200 20 900 25 100 Львов 16 700 20 000 23 000 Ивано-Франковск 13 600 16 000 16 700

Ранее Delo.ua писало о том, что в Украине начали падать интерес к аренде квартир.

О том, что будет происходить с ценами на аренду в 2025 году, читайте в статье Delo.ua.