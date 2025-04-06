Часи турбулентності: ціни на оренду в західних регіонах зазнали коливань

Західні регіони України, де навіть під час війни утримується попит на купівлю-продаж нерухомості, переживають період просідання цін на оренду.

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За останній рік ціни на оренду квартир у трьох найпопулярніших регіонах Західної України зазнали суттєвих змін.

На відміну від Києва, де вартість оренди протягом 2024 року зросла на 30%, квартир в оренду у Львові подешевшали в середньому на 7% (з $430 до $400), наголошується у дослідженні ЛУН, яке експерти надали Delo.ua.

Також на 5% зменшилась ціна на оренду в Ужгороді - з $450 до $430 за однокімнатну.

В Івано-Франківську зросли ціни на оренду житла. Інфографіка: ЛУН

Водночас Івано-Франківськ, де досі житло можна було винайняти за набагато комфортнішими цінами, порівняно зі Львововом та Ужгородом, навпаки - здорожчав: оренда однокімнатних виросла в ціні на +10% ($300-$330), 2-кімнатних на +11% ($340-$380), 3-кімнатних - на +2% ($390-$400).

Найдорожчою в оренді з-поміж трьох областей залишається Закарпатська область, де середня ціна на оренду в 2024 році становила 18 тисяч гривень за однокімнатну. Івано-Франківськ на третьому місці з середньою ціною 14 тисяч гривень.

Ціни на оренду у Львові пішли вниз. Інфографіка: ЛУН

Ціни на квартири у західних регіонах у квітні 2925 року

Вартість оренди за останні місяці у трьох областях також змінилась.

Сьогодні винайняти квартиру у безпечних регіонах можна у середньому за такими цінами:

1-кімнатні квартири, грн 2-кімнатні квартири, грн 3-кімнатні квартири, грн Ужгород 18 200 20 900 25 100 Львів 16 700 20 000 23 000 Івано-Франківськ 13 600 16 000 16 700

Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні почав падати інтерес до оренди квартир.

Про те, що буде відбуватись із цінами на оренду в 2025 році, читайте у статті Delo.ua.