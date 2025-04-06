- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Часи турбулентності: ціни на оренду в західних регіонах зазнали коливань
Західні регіони України, де навіть під час війни утримується попит на купівлю-продаж нерухомості, переживають період просідання цін на оренду.
За останній рік ціни на оренду квартир у трьох найпопулярніших регіонах Західної України зазнали суттєвих змін.
На відміну від Києва, де вартість оренди протягом 2024 року зросла на 30%, квартир в оренду у Львові подешевшали в середньому на 7% (з $430 до $400), наголошується у дослідженні ЛУН, яке експерти надали Delo.ua.
Також на 5% зменшилась ціна на оренду в Ужгороді - з $450 до $430 за однокімнатну.
Водночас Івано-Франківськ, де досі житло можна було винайняти за набагато комфортнішими цінами, порівняно зі Львововом та Ужгородом, навпаки - здорожчав: оренда однокімнатних виросла в ціні на +10% ($300-$330), 2-кімнатних на +11% ($340-$380), 3-кімнатних - на +2% ($390-$400).
Найдорожчою в оренді з-поміж трьох областей залишається Закарпатська область, де середня ціна на оренду в 2024 році становила 18 тисяч гривень за однокімнатну. Івано-Франківськ на третьому місці з середньою ціною 14 тисяч гривень.
Ціни на квартири у західних регіонах у квітні 2925 року
Вартість оренди за останні місяці у трьох областях також змінилась.
Сьогодні винайняти квартиру у безпечних регіонах можна у середньому за такими цінами:
|1-кімнатні квартири, грн
|2-кімнатні квартири, грн
|3-кімнатні квартири, грн
|Ужгород
|18 200
|20 900
|25 100
|Львів
|16 700
|20 000
|23 000
|Івано-Франківськ
|13 600
|16 000
|16 700
Раніше Delo.ua писало про те, що в Україні почав падати інтерес до оренди квартир.
Про те, що буде відбуватись із цінами на оренду в 2025 році, читайте у статті Delo.ua.