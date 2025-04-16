Держстат назвав найдешевші і найдорожчі регіони для оренди квартири

За даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири з початку року зросла на 2,7%. У березні 2025 року вона становила 7 413 гривень.

Найдешевше винаймати житло в Україні у південних регіонах. Лідерами за найвищими цінами на оренду залишаються Закарпатська та Львівська області.

Ціни на оренду квартир у Києві та інших регіонах України у квітні 2025-го

Динаміка цін на оренду у різних регіонах за останні п'ять місяців змінювалась у залежності від наближеності до зони бойових дій.

Найбільше здорожчала оренда в таких областях: Сумська (майже 15%), Київська (11%), Полтавська (10,6%) області, свідчать дані Держстату.

Регіон Ціни на оренду у грудні 2024, грн Ціни на оренду у квітні 2025, грн Різниця в ціні, % Україна 7 220 7 413 2,7 Закарпатська 11 769 11 769 0,0 Львівська 10 449 10 749 2,9 Рівненська 9 891 10263 3,8 Київ 9 632 9 777 1,5 Хмельницька 9 504 9 591 0,9 Черкаська 8 766 8 980 2,4 Чернівецька 8 547 8 772 2,6 Волинська 8 069 8 405 4,2 Івано-Франківська 8105 8 365 3,2 Вінницька 7 686 8 056 4,8 Тернопільська 7 385 7 610 3,0 Житомирська 7 109 7 421 4,4 Полтавська 6 635 7 336 10,6 Дніпропетровська 6 439 6 502 1,0 Кіровоградська 6 367 6 143 -3,3 Київська 5 457 6 074 11,3% Чернігівська 5 100 5 100 0,0 Сумська 4 131 4 733 14,6 Одеська 4 656 4580 -1,6 Харківська 3 942 3 942 0,0 Миколаївська 3 694 3 908 5,8 Запорізька 3 623 3 623 0,0 Херсонська 2 928 3 118 6,5

Топ-3 регіони з найдешевшою орендою квартир

Найнижчі ціни на оренду квартири в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) і Миколаївській (3 908 гривень) областях. У деяких з них навіть ростуть орендні ставки попри постійні обстріли. Це пов'язане з тим, що у цих областях практично не працює ринок купівлі-продажу житла, пояснила в коментарі Delo.ua президентка Аcоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.

За її словами, до кінця війни ці регіони будуть залишатися в найнижчих позиціях за цінами на оренду, через постійні загрози обстрілів і масовий відтік населення.

Даних по тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській області статистика не вказує.

Топ-3 регіони з найдорожчою орендою

Дорога оренда житла утримує позиції у західних і деяких центральних областях України. За даними Держстату, на першому місці за цінами на оренду залишається Закарпатська область — 11 769 гривень. За нею йде Львівська область, де середня вартість оренди складає 10 749 гривень (+3%).

Третє місце посідає Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 гривень. Київ у рейтингу цін опинився на четвертому місці - тут оренда зросла на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Водночас у Київській області винайняти житло можна набагато дешевше, втім ціни на оренду тут ростуть шаленими темпами.

Раніше Delo.ua писало про те, що оренда житла в деяких містах-супутниках Києва подорожчала на 40% і 70%.