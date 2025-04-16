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Держстат назвав найдешевші і найдорожчі регіони для оренди квартири
За даними Державної служби статистики, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири з початку року зросла на 2,7%. У березні 2025 року вона становила 7 413 гривень.
Найдешевше винаймати житло в Україні у південних регіонах. Лідерами за найвищими цінами на оренду залишаються Закарпатська та Львівська області.
Ціни на оренду квартир у Києві та інших регіонах України у квітні 2025-го
Динаміка цін на оренду у різних регіонах за останні п'ять місяців змінювалась у залежності від наближеності до зони бойових дій.
Найбільше здорожчала оренда в таких областях: Сумська (майже 15%), Київська (11%), Полтавська (10,6%) області, свідчать дані Держстату.
|Регіон
|Ціни на оренду у грудні 2024, грн
|Ціни на оренду у квітні 2025, грн
|Різниця в ціні, %
|Україна
|7 220
|7 413
|2,7
|Закарпатська
|11 769
|11 769
|0,0
|Львівська
|10 449
|10 749
|2,9
|Рівненська
|9 891
|10263
|3,8
|Київ
|9 632
|9 777
|1,5
|Хмельницька
|9 504
|9 591
|0,9
|Черкаська
|8 766
|8 980
|2,4
|Чернівецька
|8 547
|8 772
|2,6
|Волинська
|8 069
|8 405
|4,2
|Івано-Франківська
|8105
|8 365
|3,2
|Вінницька
|7 686
|8 056
|4,8
|Тернопільська
|7 385
|7 610
|3,0
|Житомирська
|7 109
|7 421
|4,4
|Полтавська
|6 635
|7 336
|10,6
|Дніпропетровська
|6 439
|6 502
|1,0
|Кіровоградська
|6 367
|6 143
|-3,3
|Київська
|5 457
|6 074
|11,3%
|Чернігівська
|5 100
|5 100
|0,0
|Сумська
|4 131
|4 733
|14,6
|Одеська
|4 656
|4580
|-1,6
|Харківська
|3 942
|3 942
|0,0
|Миколаївська
|3 694
|3 908
|5,8
|Запорізька
|3 623
|3 623
|0,0
|Херсонська
|2 928
|3 118
|6,5
Топ-3 регіони з найдешевшою орендою квартир
Найнижчі ціни на оренду квартири в Херсонській (3 118 гривень), Запорізькій (3 623 гривні) і Миколаївській (3 908 гривень) областях. У деяких з них навіть ростуть орендні ставки попри постійні обстріли. Це пов'язане з тим, що у цих областях практично не працює ринок купівлі-продажу житла, пояснила в коментарі Delo.ua президентка Аcоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха.
За її словами, до кінця війни ці регіони будуть залишатися в найнижчих позиціях за цінами на оренду, через постійні загрози обстрілів і масовий відтік населення.
Даних по тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській області статистика не вказує.
Топ-3 регіони з найдорожчою орендою
Дорога оренда житла утримує позиції у західних і деяких центральних областях України. За даними Держстату, на першому місці за цінами на оренду залишається Закарпатська область — 11 769 гривень. За нею йде Львівська область, де середня вартість оренди складає 10 749 гривень (+3%).
Третє місце посідає Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала на 3,8% до 10 263 гривень. Київ у рейтингу цін опинився на четвертому місці - тут оренда зросла на 1,5% до 9 777 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.
Водночас у Київській області винайняти житло можна набагато дешевше, втім ціни на оренду тут ростуть шаленими темпами.
Раніше Delo.ua писало про те, що оренда житла в деяких містах-супутниках Києва подорожчала на 40% і 70%.