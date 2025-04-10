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Ціни на оренду квартир дали задній хід
У квітні найвищі орендні ставки на житло зафіксовані у Києві, Львові та Ужгороді.
За останні пів року винаймати житло в Україні стало доступніше: співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх містах країни.
Зростання цін на оренду почало пригальмовувати. Сьогодні найвищі орендні ставки спостерігаються в Києві, Львові та Ужгороді. Співвідношення середньої місцевої заробітної плати до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх регіонах країни – тобто винаймати квартири стало дешевше, свідчать дані дослідження ЛУН.
Проте говорити про те, що "середній працюючий українець" може самотужки орендувати 1-кімнатну квартиру в більш-менш безпечних західних та центральних регіонах країни поки що зарано, адже майже у всіх них оренда коштуватиме 50% та більше середнього заробітку. Виняток – Черкаси та Хмельницький, в них оренда середньої 1-кімнатної квартири коштуватиме хоч і на трішки, але все ж таки менше половини середнього заробітку.
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Станом на початок квітня 2025 року зростання орендних ставок в країні трішки пригальмувало. Майже у всіх регіонах спостерігалось зниження середньої ціни оренди у піврічній ретроспективі. Зокрема, вартість оренди 1-кімнатної квартири знизилась на 3% у Києві та Ужгороді, на 7% – у Львові та Івано-Франківську, на 12% – у Одесі, Рівному та Дніпрі.
У сегменті 2-кімнатних квартир найбільше зниження орендних ставок за пів року було зафіксоване в Дніпрі (-17%) та Одесі (-14%). Столиця навпаки продемонструвала підвищення середньої вартості оренди 2-кімнатних квартир на 4%.
Найдорожчими містами для оренди залишаються Київ, Львів та Ужгород. У сегменті 1-кімнатних квартир Київ по середній вартості оренди (17 тис. грн за місяць) посідає друге місце в цьому рейтингу, поступившись Ужгороду (18,2 тис. грн) та випередивши Львів (16,7 тис. грн). А ось в сегменті 2- та 3-кімнатних квартир орендні ставки в столиці набагато вищі за львівські та ужгородські.
У Києві 2-кімнатну квартиру винаймають, в середньому за 27 000 грн на місяць, а 3-кімнатну – за 43 200 грн на місяць. У Львові за аналогічні квартири доведеться, в середньому, сплачувати 20 000 грн та 23 000 грн відповідно, а в Ужгороді – 20 900 грн та 25 000 грн.
У регіонах, наближених до бойових дій, співвідношення зарплати та вартості оренди 1-кімнатних квартир значно нижче. Зокрема, в найбільш обстрілюваних Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Одесі на оренду вистачить 19-39% середнього заробітку – хоча в Дніпрі за оренду 1-кімнатної все ж таки доведеться віддавати майже половину (46%) середнього заробітку.
Ціни на оренду квартир у Києві
Вартість оренди 2- та 3-кімнатних квартир зростає, квартири здаються швидше, а найплатоспроможніші орендарі – автослюсарі, маркетологи, головбухи та менеджери.
У 1 кварталі 2025 року найактивніше зростали орендні ставки на 2- та 3-кімнатні квартири. З початку року середня вартість їх оренди додала більше 3 тис. грн і досягла 27 тис. грн для 2-кімнатних та 43,2 тис. грн для 3-кімнатних.
А середня орендна ставка для 1-кімнатних квартир з початку року не змінилась і становить 17 тис. грн – хоча в лютому вона трішки «просідала».
Найдешевші квартири для оренди в столиці варто шукати в Деснянському районі – в середньому, вартість 1-кімнатної тут становить 9 тис. грн на місяць. Найдорожчі варіанти, традиційно, розташовані в центральних районах міста. На початок 2 кварталу середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Печерському районі становить 37,6 тис. грн, а в Шевченківському – 23 тис. грн на місяць.
Раніше Delo.ua писало про те, що за час війни оренда квартир у Києві зросла на 60%.