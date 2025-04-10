Ціни на оренду квартир дали задній хід

У квітні найвищі орендні ставки на житло зафіксовані у Києві, Львові та Ужгороді.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

За останні пів року винаймати житло в Україні стало доступніше: співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх містах країни.

Зростання цін на оренду почало пригальмовувати. Сьогодні найвищі орендні ставки спостерігаються в Києві, Львові та Ужгороді. Співвідношення середньої місцевої заробітної плати до середньої орендної ставки знизилось майже в усіх регіонах країни – тобто винаймати квартири стало дешевше, свідчать дані дослідження ЛУН.

Проте говорити про те, що "середній працюючий українець" може самотужки орендувати 1-кімнатну квартиру в більш-менш безпечних західних та центральних регіонах країни поки що зарано, адже майже у всіх них оренда коштуватиме 50% та більше середнього заробітку. Виняток – Черкаси та Хмельницький, в них оренда середньої 1-кімнатної квартири коштуватиме хоч і на трішки, але все ж таки менше половини середнього заробітку.

Топ-5 найдорожчих міст на оренду нерухомості

Станом на початок квітня 2025 року зростання орендних ставок в країні трішки пригальмувало. Майже у всіх регіонах спостерігалось зниження середньої ціни оренди у піврічній ретроспективі. Зокрема, вартість оренди 1-кімнатної квартири знизилась на 3% у Києві та Ужгороді, на 7% – у Львові та Івано-Франківську, на 12% – у Одесі, Рівному та Дніпрі.

У сегменті 2-кімнатних квартир найбільше зниження орендних ставок за пів року було зафіксоване в Дніпрі (-17%) та Одесі (-14%). Столиця навпаки продемонструвала підвищення середньої вартості оренди 2-кімнатних квартир на 4%.

Ціни на оренду квартир у квітні 2025-го. Інфографіка: ЛУН

Найдорожчими містами для оренди залишаються Київ, Львів та Ужгород. У сегменті 1-кімнатних квартир Київ по середній вартості оренди (17 тис. грн за місяць) посідає друге місце в цьому рейтингу, поступившись Ужгороду (18,2 тис. грн) та випередивши Львів (16,7 тис. грн). А ось в сегменті 2- та 3-кімнатних квартир орендні ставки в столиці набагато вищі за львівські та ужгородські.

У Києві 2-кімнатну квартиру винаймають, в середньому за 27 000 грн на місяць, а 3-кімнатну – за 43 200 грн на місяць. У Львові за аналогічні квартири доведеться, в середньому, сплачувати 20 000 грн та 23 000 грн відповідно, а в Ужгороді – 20 900 грн та 25 000 грн.

У регіонах, наближених до бойових дій, співвідношення зарплати та вартості оренди 1-кімнатних квартир значно нижче. Зокрема, в найбільш обстрілюваних Харкові, Запоріжжі, Миколаєві та Одесі на оренду вистачить 19-39% середнього заробітку – хоча в Дніпрі за оренду 1-кімнатної все ж таки доведеться віддавати майже половину (46%) середнього заробітку.

Ціни на оренду квартир у Києві

Вартість оренди 2- та 3-кімнатних квартир зростає, квартири здаються швидше, а найплатоспроможніші орендарі – автослюсарі, маркетологи, головбухи та менеджери.

У 1 кварталі 2025 року найактивніше зростали орендні ставки на 2- та 3-кімнатні квартири. З початку року середня вартість їх оренди додала більше 3 тис. грн і досягла 27 тис. грн для 2-кімнатних та 43,2 тис. грн для 3-кімнатних.

А середня орендна ставка для 1-кімнатних квартир з початку року не змінилась і становить 17 тис. грн – хоча в лютому вона трішки «просідала».

Найдешевші квартири для оренди в столиці варто шукати в Деснянському районі – в середньому, вартість 1-кімнатної тут становить 9 тис. грн на місяць. Найдорожчі варіанти, традиційно, розташовані в центральних районах міста. На початок 2 кварталу середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Печерському районі становить 37,6 тис. грн, а в Шевченківському – 23 тис. грн на місяць.

Раніше Delo.ua писало про те, що за час війни оренда квартир у Києві зросла на 60%.