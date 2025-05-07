Сюрпризы на рынке аренды квартир: Львов и Ужгород уже не самые дорогие

За последний месяц цены на аренду квартир в Украине претерпели существенные изменения.

На фоне усиления ценовых позиций в Киеве за последний год стоимость аренды на Львовщине и Закарпатье просела, в тройке самых дорогих городов появились неожиданные игроки.

По данным Государственной службы статистики Львов и Ужгород еще в марте этого года возглавляли список самых дорогих городов Украины в аренде недвижимости. Теперь Львов оказался на третьем месте, Ужгород – на шестом, свидетельствуют данные исследования аналитиков DIM.RIA в апреле 2025-го.

Однако сейчас два первых места по ценам занимают Киевская и неожиданно Черкасская области.

Самым дорогим городом для аренды жилья остается Киев: средняя стоимость в апреле составила 17,5 тыс. грн, что на 2% меньше по сравнению с мартом.

Черкассы по ценам обогнали Львов и Ужгород. Еще в марте снять однокомнатную квартиру здесь стоило 8 980 гривен (данные Госстата), сегодня это уже 14 225 грн.

В пятерке самых дорогих городов оказались также Днепр и Луцк со средней ценой 13 700 и 13 500 гривен в месяц за однокомнатную квартиру.

Также подорожала аренда в Полтавской области (+10%) и Одесской области (+9%). В большинстве регионов цены колеблются в пределах погрешности. Тем не менее, в Кировоградской и Херсонской области наблюдается резкое падение арендных ставок: на -26% и -22%.

Разница между самой дорогой и дешевой ценой на аренду отличается в пять раз: 17 400 гривен (Киев) против 2500 гривен (Херсонская обл.).

Аренда квартир в Киеве: цены в мае 2025 года

В столице традиционно самая высокая цена в объявлениях указывается для Печерского района – 22,5 тыс. грн, наименьшая для Деснянского района – 10,5 тыс. грн. грн за 1-комнатную квартиру.

По всем областям этот показатель в основном колебался в пределах нескольких процентов в течение месяца, за исключением Полтавской (рост стоимости на 10%), Херсонской (падение на 22%) и Кировоградской (падение на 26%) областей.

Аренда жилья: как меняется спрос и предложение

Предложение жилья по крайней мере в апреле 2025-го на рынке Украины было нестабильным: больше новых объявлений опубликовано в Кировоградской (+84%), Черкасской (+39%) и Одесской (+28%) областях; а вот в Полтавской области количество предложений в апреле уменьшилось на 77% по сравнению с мартом. В Киеве владельцы также опубликовали меньше новых объявлений: на 17% меньше по сравнению с мартом.

В апреле пользователи активно искали жилье для аренды: согласно данным аналитического центра DIM.RIA, спрос на аренду растет: интерес наблюдается почти во всех областях Украины. Соотношение количества объявлений об аренде и количестве отзывов на них в апреле в Киеве составляет 1:5, однако в большинстве областей эти показатели отличаются в несколько раз.

Ранее Delo.ua писало о том, что аренда жилья в некоторых городах спутниках Киева подорожала на 40% и 70%.