Сюрпризи на ринку оренди квартир: Львів та Ужгород вже не найдорожчі

За останній місяць ціни на оренду квартир в Україні зазнали суттєвих змін.

На тлі посилення цінових позицій у Києві за останній рік вартість оренди на Львівщині та Закарпатті просіла, натомість у трійці найдорожчих міст з'явилися несподівані гравці.

За даними Державної служби статистики, Львів та Ужгород ще в березні цього року очолювали список найдорожчих міст України в оренді нерухомості. Тепер Львів опинився натретьому місці, Ужгород - на шостому, свідчать дані дослідження аналітиків DIM.RIA у квітні 2025-го.

Проте зараз два перші місця за цінами посідають Київська та несподівано Черкаська області.

Найдорожчим містом для оренди житла залишається Київ: середня вартість у квітні склала 17,5 тис. грн, що на 2% менше у порівнянні з березнем.

Черкаси за цінами обігнали Львів та Ужгород. Ще в березні винайняти однокімнатну квартиру тут коштувало 8 980 гривень (дані Держстату), сьогодні це вже 14 225 грн.

У п'ятірці найдорожчих міст опинились також Дніпро та Луцьк з середньою ціною 13 700 та 13 500 гривеньь на місяць за однокімнатну квартиру.

Також подорожчала оренда на Полтавщині (+10%) та Одещині (+9%). У більшості регіонах ціни коливаються в межах похибки. Проте у Кіровоградській та Херсонській області спостерігається різке падіння орендних ставок: на -26% та -22%.

Різниця між найдорожчою та найдешевшою ціною на оренду відрізняється у п'ять разів: 17 400 гривень (м.Київ) проти 2500 гривень (Херсонська обл.).

Оренда квартир у Києві: ціни у травні 2025 року

У столиці традиційно найвища ціна в оголошеннях вказується для Печерського району — 22,5 тис. грн, найменша для Деснянського району — 10,5 тис. грн за 1-кімнатну квартиру.

По всіх областях цей показник здебільшого коливався у межах кількох відсотків впродовж місяця, за винятком Полтавської (зростання вартості на 10%), Херсонської (падіння на 22%) та Кіровоградської (падіння на 26%) областей.

Оренда житла: як змінюється попит і пропозиція

Пропозиція житла на винайм у квітні 2025-го на ринку України була нестабільною: найбільше нових оголошень опубліковано у Кіровоградській (+84%), Черкаській (+39%) та Одеській (+28%) областях; а от у Полтавській області кількість пропозицій у квітні зменшилась на 77% у порівнянні з березнем. У Києві власники також опублікували менше нових оголошень: на 17% менше порівняно з березнем.

У квітні користувачі активно шукали житло для оренди: згідно з даними аналітичного центру DIM.RIA, попит на оренду росте: зацікавленість спостерігається майже у всіх областях України. Співвідношення кількості оголошень про оренду та кількості відгуків на них у квітні в Києві становить 1:5, проте у більшості областей ці показники відрізняються у декілька разів.

Раніше Delo.ua писало про те, що оренда житла в деяких містах-супутниках Києва подорожчала на 40% і 70%.