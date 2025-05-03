Лук'янівку обходять десятою дорогою: що відбувається з орендою в Києві

Оренда квартир у Києві продовжує дорожчати через високий попит на житло і падіння продажів нерухомості.

У квітні 2025-го винайняти житло в столиці в середньому можна за цінами Львова, але трохи дешевше, ніж в Ужгороді.

Як розповіла в коментарі Delo.ua голова київського підрозділу Асоціації фахівців з нерухомості України Оксана Ковтун, у Києві переважає попит на якісне житло - 1- та 2-кімнатні квартири, саме вони ростуть в ціні. Натомість старий фонд та квартири з радянським ремонтом здаються важко і ціни на них не зросли.

"Це можуть бути новобудови зі свіжим ремонтом. Цінується центр, нові масиви. Зокрема, орендарі віддають перевагу закритим ЖК, забезпечені соціальною та комерційною інфраструктурою, - це "Варшавський", "Комфорт таун", також ЖК у приміських районах - на Софіївській і Петропавлівській Борщагівці, в Крюковщині", - зауважила рієлторка.

Середня ціна на оренду квартир у Києві, за даними ЛУН, становить 17 500 гривень на місяць. За цим показником столиця поступається лише Ужгороду, де в середньому винайняти квартиру можна за 18 800 гривень.

Вартість оренди квартир у різних районах Києва та передмісті у травні 2025 року. Інфографіка: ЛУН

Ціни на оренду залежать від району та стану квартири. У центральних районах винайняти однокімнатне житло можна від $700 і вище. На околиці і в приміській зоні ціни у нових комплексах від 14 000 до 18 000 гривень.

"Двокімнатні оцінюють залежно від метражу, тому що зараз практикують квартири з європлануванням, де окремо кухня з їдальнею і спальня. Такі варіанти коштують від 17 000 залежно від будинку і наповнення", - наголосила Ковтун.

Водночас рієлторка наголосила на тому, що в останні місяці особливий акцент орендарі роблять на безпеці житла. За її словами, клієнти звертають увагу на наявність укриття, в ідеалі, щоб вонобуло в будинку. Також набагато менший попит на оренду на Лук'янівці.

"Квартири у цьому районі здаються набагато довше і за нижчою ціною, за виключенням бюджетних варіантів. Якщо брати ЖК "Французький бульвар" на Либідській і якийсь новий ЖК на Лук'янівці з більш-менш однаковими об'єктами, то на Либідській буде і вищий попит, і вища ціна, і коротший термін експозиції квартири", - додала Ковун.

Як писало раніше Delo.ua, оренда житла в деяких містах-супутниках Києва подорожчала на 40% і 70%.