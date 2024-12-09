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В Україні зафіксовано рекордний попит на оренду квартир: де найбільше ростуть ціни
Попит на оренду квартир у 2024-му в Україні перевищив рекордні показники 2023 року і продовжує зростати далі.
Винайняти квартиру цьогоріч для українців виявилось набагато ефективніше, ніж купувати житло. Маркетплейси та рієлтори відзначають неабияку активність на ринку, яка в рази перевищує показники з купівлі-продажу.
Як свідчить спільне дослідження DIM.RIA та Асоціації фахівців з нерухомості, протягом року активність на ринку позначилась на збільшенні пропозиції і також на зростанні орендних ставок на житло.
Оренда квартир в українських регіонах у порівнянні з серпнем 2024-го пропозицій житла для оренди зросла у більшості областей.
Незважаючи на підвищення орендних ставок, попит на орендне житло залишається високим. Про це свідчить зниження терміну експозиції квартири на ринку.
Ціни на оренду житла у Києві та інших регіонах України
Найдорожчою локацією для оренди квартири залишається Київ з середнім цінником 17 918 грн за однокімнатну квартиру. Подорожчали найбільше Чернівецька (+32%) та Закарпатська (+17%) області.
Втім, за даними ЛУН, зростання орендних ставок в межах року було значним у більшості регіонів України, окрім прифронтових. Найбільше зростання демонструє Івано-Франківськ та Київ - 37% та 32% за рік.
Зважаючи на підвищений попит дорогим задовогенням залишається оренда не тільки в столиці, а й у західних регіонах:
- Закарпатська область - в середньому 18 500 гривень за однокімнатну квартиру,
- Львівська область - 17 000 грн,
- Волинська область - 15 000 грн,
- Івано-Франківська область - 13 700 грн,
- Чернівецька область - 12 500 грн,
- Вінницька - 12 000 грн,
- Рівненьська - 11 500 грн,
- Тернопільська область - 10000 грн.
Найдешевші орендні ставки на однокімнатні в Україні зафіксовані з об'єктивних обставин у Херсоні, Харкові та Запоріжжі - 3000, 4000 та 5000 відповідно. Інфографіка: ЛУН
Аналітики наголошують, що ринок оренди почуває себе найбільш упевнено з усіх сегментів: попит високий, орендні ставки ростуть, термін експозиції вільних квартир знижується.
Найдорожчі міста для оренди квартир — Київ, Львів та Ужгород. Але якщо в сегменті 1-кімнатних Ужгород (18,5 тис. грн за місяць оренди) та Львів (17,0 тис. грн за місяць) випереджають Київ (16,5 тис. грн), то в сегментах 2- та 3-кімнатних квартир першість залишається за Києвом з середньою ціною оренди 22,9 тис. грн та 37,5 тис. грн на місяць відповідно.
Ціни на оренду в різних районах Києва у грудні 2024
В столиці протягом осені середня ціна оренди однокімнатної квартири знизилась майже на 300 грн. Проте в межах року орендні ставки зросли в середньому на 32%.
Власники нерухомості в столиці дають змогу обрати квартиру на різний гаманець залежно від району: від 11,7 тис. у Деснянському районі до 22,3 тис. грн у Шевченківському.
За аналітичними даними Асоціації фахівців з нерухомості України у деяких районах угоди зрештою укладають за нижчими сумами. Так, у Деснянському районі у листопаді в середньому винаймали однокімнатну квартиру за 10 тис. грн, у Святошинському – за 12 тис. грн, у Дніпровському – за 13.
Традиційно найдорожчі райони столиці - Печерський та Шевченківський: тут можна винайняти однокімнатну за 21 800 грн та 22 300 грн. Бюджетне житло варто шукати в столиці в Деснянському та Дніпровському районах, де ціни майже удвічі дешевші - 11 тис. та 15 тис. гривень.
Найбільший приріст пропозиції житла зафіксовано у Хмельницькій, Одеській та Харківській областях.
Втім, кількість відгуків на пропозиції оренди у вересні-листопаді в Києві кратно перевищувало кількість пропозицій, які додавали власники на маркетплейс. Аналогічна ситуація продовжувала спостерігатись й у решті областей України.