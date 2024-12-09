В Украине зафиксирован рекордный спрос на аренду квартир: где больше всего растут цены

Спрос на аренду квартир в Украине в 2024 году превысил рекордные показатели 2023 года и продолжает расти дальше.

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Снять квартиру в этом году для украинцев оказалось гораздо эффективнее, чем покупать жилье. Маркетплейсы и риелторы отмечают большую активность на рынке, которая в разы превышает показатели по купле-продаже.

Как свидетельствует совместное исследование DIM.RIA и Ассоциации специалистов по недвижимости, в течение года активность на рынке отразилась на увеличении предложения и росте арендных ставок на жилье.

Аренда квартир в украинских регионах по сравнению с августом 2024 предложения жилья для аренды выросла в большинстве областей.

Несмотря на повышение арендных ставок, спрос на арендное жилье остается высоким.

Цены на аренду жилья в Киеве и других регионах Украины

Самой дорогим городом для аренды квартиры остается Киев со средним ценником 17918 грн за однокомнатную квартиру. Подорожала также Черновицкая (+32%) и Закарпатская (+17%) области.

Впрочем, по данным ЛУН, рост арендных ставок в пределах года был значительным в большинстве регионов Украины, кроме прифронтовых. Наибольший рост демонстрирует Ивано-Франковск и Киев – 37% и 32% в год.

Из-за повышенного спроса дорогой остается аренда не только в столице, но и в западных регионах:

Закарпатская область – в среднем 18 500 гривен за однокомнатную квартиру,

– в среднем 18 500 гривен за однокомнатную квартиру, Львовская область — 17 000 грн,

— 17 000 грн, Волынская область — 15 000 грн,

— 15 000 грн, Ивано-Франковская область — 13 700 грн,

— 13 700 грн, Черновицкая область — 12 500 грн,

— 12 500 грн, Винницкая – 12 000 грн,

– 12 000 грн, Ровенская — 11 500 грн,

— 11 500 грн, Тернопольская область – 10000 грн.

Самые дешевые арендные ставки на однокомнатные в Украине зафиксированы по объективным обстоятельствам в Херсоне, Харькове и Запорожье – 3000, 4000 и 5000 соответственно.

Весомее всего в этом году выросла аренда в Ивано-Франковске. Инфографика: ЛУН

Аналитики подчеркивают, что рынок аренды чувствует себя наиболее уверенно из всех сегментов: спрос высок, арендные ставки растут, срок экспозиции свободных квартир снижается.

Самые дорогие города для аренды квартир – Киев, Львов и Ужгород. Но если в сегменте 1-комнатных Ужгород (18,5 тыс. грн в месяц аренды) и Львов (17,0 тыс. грн в месяц) опережают Киев (16,5 тыс. грн), то в сегментах 2- и 3- комнатных квартир первенство остается за Киевом со средней ценой аренды 22,9 тыс. и 37,5 тыс. грн. грн в месяц соответственно.

Цены на аренду в разных районах Киева в декабре 2024

В столице за осень средняя цена аренды однокомнатной квартиры снизилась почти на 300 грн. Однако в пределах года арендные ставки выросли в среднем на 32%.

Владельцы недвижимости в столице позволяют выбрать квартиру на разный кошелек в зависимости от района: от 11,7 тыс. в Деснянском районе до 22,3 тыс. грн в Ивано-Франковске.

В то же время, по аналитическим данным Ассоциации специалистов по недвижимости Украины, в некоторых районах сделки в конце концов заключают по более низким суммам. Так, в Деснянском районе в ноябре в среднем снимали однокомнатную квартиру за 10 тыс. грн, в Святошинском – за 12 тыс. грн, в Днепровском – за 13.

Традиционно самые дорогие районы столицы – Печерский и Шевченковский: здесь можно снять однокомнатную за 21 800 грн и 22 300 грн. Бюджетное жилье следует искать в столице в Деснянском и Днепровском районах, где цены почти вдвое дешевле – 11 тыс. и 15 тыс. гривен.

Наибольший рост предложения жилья зафиксирован в Хмельницкой, Одесской и Харьковской областях.

Впрочем, количество отзывов на предложения аренды в сентябре-ноябре в Киеве кратно превышало количество предложений, которые добавляли владельцы на маркетплейс. Аналогичная ситуация продолжала наблюдаться и в остальных областях Украины.