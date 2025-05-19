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Не Печерськ: де у Києві аномально дорожчає оренда квартир

оренда
В одному з районів Києва зафіксоване зростання цін на оренду на 33% за рік. Фото: remontov.kiev.ua

За останній рік суттєво змінились ціни на оренду квартир у Києві. Водночас ціни на житло у різних столичних районах відрізняються в рази.

Багато років при будь-якій динаміці цін на довгострокову оренду найдорожче винайняти квартиру вважалось в Печерському районі.  Ціни від лівобережних спальних районів відрізнялись у 3-4 рази.  

Проте за останній рік цей тренд змінився, пише Delo.ua з посиланням на дані дослідження маркетплейсу OLX Нерухомість оренди однокімнатних квартир у Києві та передмісті протягом останнього року (квітень 2024 - квітень 2025).

Найбільше  зростання у відсотках  — не на Печерську. Різкийстрибок цін у відсотковому значенні на оренду однокімнатної квартири відбувся у Шевченківському районі столиці.

Орендна плата по-різному зростала у районах Києва:

  • Голосіївський +27% до 19 000 гривень;
  • Святошинський +30% до 13 000 гривень;
  • Печерський +25% до 37 300 гривень;
  • Шевченківський +33% до 24 000 гривень,
  • Подільський +21% до 17 000 гривень,
  • Дніпровський  +18% до 13 000 гривень. 
  • Дарницький +15% збільшилась до13 000 гривень,
  • Соломʼянський +15 до 13 000 гривень,
  • Деснянський +12% – до 9 000 гривень,
  • Дніпровський районах +12% - до 13 000 грн.

При цьому, як раніше писало Delo.ua, квартири на Лук'янівці, яка розташована у Шевченківському районі, орендарі обходять десятою дорогою. Попри це, район лідирує за темпами зростання, обігнавши навіть Печерськ.

 Також заостанній рік зросла оренда квартир у передмісті Києва, зазначають аналітики. Найбільш вагомо у Вишневому – на 33% до 12 тисяч гривень. +25% додали в ціні на оренду однокімнатні квартири у Бучі та Вишгороді до 10 тисяч гривень. На 20% вартість зросла в Ірпені, Крюківщині та Петропавлівській Борщагівці (до 12 тисяч гривень).

Оренда однокімнатних квартир: попит падає, крім поодиноких винятків

Водночас зі зростанням цін, кількість відгуків на оголошення про оренду 1-кімнатного житла зменшилась майже у всіх районах Києва. Винятки — Подільський район (+15%) та Дарницький (+3%).

Найбільш разюче падіння за кількістю відгуків на оголошення про оренду однокімнатної квартири в Києві відбулось за рік у таких районах:

  • Печерський -42%;
  • Дніпровський -28%;
  • Оболонський -20%;
  • Святошинський та Соломʼянський -19%.

У передмісті Києва, за виключенням Бучі та Вишгорода де кількість відгуків на оголошення про довгострокову оренду зросла на 34% та 8% відповідно, значне падіння відбулось у:

  • Петропавлівській Борщагівці -45%;
  • Броварах -33%
  • Крюківщині -22%
  • Софіївській Борщагівці -17%.

Ціни на довготривалу оренду житла у Києві зростають навіть у спальних районах, однак попит загалом падає. Зниження активності користувачів може свідчити про перенасичення ринку або завищені очікування власників квартир щодо вартості. Водночас передмістя з хорошою інфраструктурою та має потенціал «перетягувати» орендарів, пропонуючи нижчу вартість та новіше житло.

Раніше Delo.ua писало про сюрпризи на ринку оренди квартир: Львів та Ужгород вже не найдорожчі.

Автор:
Леся Соловчук