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Не Печерск: где в Киеве аномально дорожает аренда квартир
За последний год существенно изменились цены на аренду квартир в Киеве. В то же время, цены на жилье в разных столичных районах отличаются в разы.
Много лет при любой динамике цен на долгосрочную аренду дороже всего снять квартиру считалось в Печерском районе. Цены от левобережных спальных районов отличались в 3-4 раза.
Однако за последний год этот тренд изменился, пишет Delo.ua со ссылкой на данные исследования маркетплейса Olx Недвижимость об аренде однокомнатных квартир в Киеве и пригороде в течение последнего года ( апрель 2024 — апрель 2025гг).
Наибольший рост в процентах – не на Печерске. Резкий скачок цен в процентном значении на аренду однокомнатной квартиры произошел в Шевченковском районе столицы.
Арендная плата по-разному росла в районах Киева:
- Голосеевский +27% до 19 000 гривен;
- Святошинский +30% до 13 000 гривен;
- Печерский +25% до 37 300 гривен;
- Шевченковский +33% до 24 000 гривен,
- Подольский +21% до 17 000 гривен,
- Днепровский +18% до 13000 гривен.
- Дарницкий +15% увеличилось до 13 000 гривен,
- Соломенский +15 до 13 000 гривен,
- Деснянский +12% – до 9 000 гривен,
- Днепровский районах +12% – до 13 000 грн.
При этом, как ранее писало Delo.ua, квартиры на Лукьяновке, расположенной в Шевченковском районе, арендаторы обходят десятой дорогой. Несмотря на это, район лидирует по темпам роста, обогнав даже Печерск.
Также за последний год выросла аренда квартир в пригороде Киева, отмечают аналитики. Наиболее весомо в Вишневом – на 33% до 12 тысяч гривен. +25% прибавили в цене на аренду однокомнатные квартиры в Буче и Вышгороде до 10 тысяч гривен. На 20% цена выросла в Ирпене, Крюковщине и Петропавловской Борщаговке (до 12 тысяч гривен).
Аренда однокомнатных квартир: спрос падает, кроме единичных исключений
В то же время с ростом цен количество отзывов на объявления об аренде 1-комнатного жилья уменьшилось почти во всех районах Киева. Исключения – Подольский район (+15%) и Дарницкий (+3%).
Наиболее поразительное падение по количеству отзывов на объявление об аренде однокомнатной квартиры в Киеве произошло за год в следующих районах:
- Печерский –42%;
- Днепровский –28%;
- Оболонский –20%;
- Святошинский и Соломенский –19%.
В пригороде Киева, за исключением Бучи и Вышгорода, где количество отзывов на объявления о долгосрочной аренде возросло на 34% и 8% соответственно, значительное падение произошло в:
- Петропавловской Борщаговке –45%;
- Броварах -33%
- Крюковщине -22%
- Софиевской Борщаговке –17%.
Цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве растут даже в спальных районах, однако спрос в целом падает. Снижение активности пользователей может свидетельствовать о перенасыщении рынка или завышенных ожиданиях владельцев квартир по стоимости. В то же время пригород с хорошей инфраструктурой и имеет потенциал «перетаскивать» арендаторов, предлагая более низкую стоимость и более новое жилье.
Ранее Delo.ua писало о сюрпризах на рынке аренды квартир: Львов и Ужгород уже не самые дорогие.