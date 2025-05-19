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Не Печерск: где в Киеве аномально дорожает аренда квартир

аренда
В одном из районов Киева зафиксирован рост цен на аренду на 33% в год. Фото: remontov.kiev.ua

За последний год существенно изменились цены на аренду квартир в Киеве. В то же время, цены на жилье в разных столичных районах отличаются в разы.

Много лет при любой динамике цен на долгосрочную аренду дороже всего снять квартиру считалось в Печерском районе. Цены от левобережных спальных районов отличались в 3-4 раза.

Однако за последний год этот тренд изменился, пишет Delo.ua со ссылкой на данные исследования маркетплейса Olx Недвижимость об аренде однокомнатных квартир в Киеве и пригороде в течение последнего года ( апрель 2024 — апрель 2025гг).

Наибольший рост в процентах – не на Печерске. Резкий скачок цен в процентном значении на аренду однокомнатной квартиры произошел в Шевченковском районе столицы.

Арендная плата по-разному росла в районах Киева:

  • Голосеевский +27% до 19 000 гривен;
  • Святошинский +30% до 13 000 гривен;
  • Печерский +25% до 37 300 гривен;
  • Шевченковский +33% до 24 000 гривен,
  • Подольский +21% до 17 000 гривен,
  • Днепровский +18% до 13000 гривен.
  • Дарницкий +15% увеличилось до 13 000 гривен,
  • Соломенский +15 до 13 000 гривен,
  • Деснянский +12% – до 9 000 гривен,
  • Днепровский районах +12% – до 13 000 грн.

При этом, как ранее писало Delo.ua, квартиры на Лукьяновке, расположенной в Шевченковском районе, арендаторы обходят десятой дорогой. Несмотря на это, район лидирует по темпам роста, обогнав даже Печерск.

Также за последний год выросла аренда квартир в пригороде Киева, отмечают аналитики. Наиболее весомо в Вишневом – на 33% до 12 тысяч гривен. +25% прибавили в цене на аренду однокомнатные квартиры в Буче и Вышгороде до 10 тысяч гривен. На 20% цена выросла в Ирпене, Крюковщине и Петропавловской Борщаговке (до 12 тысяч гривен).

Аренда однокомнатных квартир: спрос падает, кроме единичных исключений

В то же время с ростом цен количество отзывов на объявления об аренде 1-комнатного жилья уменьшилось почти во всех районах Киева. Исключения – Подольский район (+15%) и Дарницкий (+3%).

Наиболее поразительное падение по количеству отзывов на объявление об аренде однокомнатной квартиры в Киеве произошло за год в следующих районах:

  • Печерский –42%;
  • Днепровский –28%;
  • Оболонский –20%;
  • Святошинский и Соломенский –19%.

В пригороде Киева, за исключением Бучи и Вышгорода, где количество отзывов на объявления о долгосрочной аренде возросло на 34% и 8% соответственно, значительное падение произошло в:

  • Петропавловской Борщаговке –45%;
  • Броварах -33%
  • Крюковщине -22%
  • Софиевской Борщаговке –17%.

Цены на долгосрочную аренду жилья в Киеве растут даже в спальных районах, однако спрос в целом падает. Снижение активности пользователей может свидетельствовать о перенасыщении рынка или завышенных ожиданиях владельцев квартир по стоимости. В то же время пригород с хорошей инфраструктурой и имеет потенциал «перетаскивать» арендаторов, предлагая более низкую стоимость и более новое жилье.

Ранее Delo.ua писало о сюрпризах на рынке аренды квартир: Львов и Ужгород уже не самые дорогие.

Автор:
Леся Соловчук